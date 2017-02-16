Vergi indirimleri kimlere yarayacak?
Önceki hafta beyaz eşya, mobilya ve konutta yapılan ÖTV ve KDV indirimleri piyasaları heyecanlandırdı.
İndirimlerin iç talebi artırarak şirketlere nefes aldırması öngörülüyor.
Geçen hafta bu sektörlerdeki 21 hisse endeksin üzerinde performans gösterdi.
Vergi indirimlerinin özellikle Arçelik, Vestel Beyaz Eşya, Emlak GYO, Torunlar GYO ve İş GYO gibi şirketlere yaraması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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