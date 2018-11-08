Vergi indirimleri kimleri etkileyecek?

Kasım 8, 2018 0 Yorum 219 Okunma
Vergi indirimleri kimleri etkileyecek?

BİST, geçen hafta 88.500’lere geriledi. Bu arada otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta vergi indirimi haberi geldi.

İndirimler Doğuş Oto, Ford, Tofaş, Klimasan, Arçelik, Vestel Beyaz Eşya, Vestel Elektronik, Yataş, Doğtaş ve Emlak GYO’ya olumlu yansıyabilir.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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