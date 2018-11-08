Vergi indirimleri kimleri etkileyecek?
BİST, geçen hafta 88.500’lere geriledi. Bu arada otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta vergi indirimi haberi geldi.
İndirimler Doğuş Oto, Ford, Tofaş, Klimasan, Arçelik, Vestel Beyaz Eşya, Vestel Elektronik, Yataş, Doğtaş ve Emlak GYO’ya olumlu yansıyabilir.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Siber güvenlikte yapay zeka devrede
Sonraki haber Yapı Kredi Portföy’e uluslararası ödül
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?