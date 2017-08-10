Yabancı alımları devam edecek mi?
BİST-100’de geçen hafta kâr satışları görülse de endeks rekorunu 108.545 ile tazeledi.
Uzmanlar borsadaki gevşemenin ‘sınırlı’ olacağını öngörse de “Alımlarda seçici olun” uyarısını da ihmal etmiyor.
Bu süreçte yabancı yatırımcılar da rekor alımlara imza atıyor.
Diplere düşen hisse senedi fiyatlarının uzun vadede ‘alım’ fırsatı vermesiyle alıma geçen yabancıların bu trendi devam ettirmesi bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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