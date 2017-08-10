Yabancı alımları devam edecek mi?

Ağustos 10, 2017 0 Yorum 251 Okunma
Yabancı alımları devam edecek mi?

BİST-100’de geçen hafta kâr satışları görülse de endeks rekorunu 108.545 ile tazeledi.

Uzmanlar borsadaki gevşemenin ‘sınırlı’ olacağını öngörse de “Alımlarda seçici olun” uyarısını da ihmal etmiyor.

Bu süreçte yabancı yatırımcılar da rekor alımlara imza atıyor.

Diplere düşen hisse senedi fiyatlarının uzun vadede ‘alım’ fırsatı vermesiyle alıma geçen yabancıların bu trendi devam ettirmesi bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap