Yabancı payı yüzde 62,48’e geriledi
TCMB’nin verilerine göre, yabancı yatırımcılar 22-29 Haziran haftasında hisse senetleri piyasasında (BİST) alıcı olsa da iç borçlanma senetleri (IBS) piyasasında satış yaptı.
Yabancı yatırımcılar ilgili dönemde BİST’te net 157 milyon dolarlık alım, IBS’de ise net 440 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdi.
Böylece yılbaşından 29 Haziran’a kadarki dönemde yabancı yatırımcılar; BİST’te net 759 milyon dolar tutarında, İBS tarafında net 313 milyon dolar tutarında satıcı oldu.
2017’nin aynı döneminde ise yabancılar, BİST’te 2 milyar 204 milyon dolar, IBS’te 3 milyar 879 milyon dolar alıcı konumdaydı. İş Yatırım’ın verilerine göre ise yabancı yatırımcıların 28 Haziran-5 Temmuz haftasında hissede yüzde 0,31 oranında satış yaptığı görülüyor.
Buna bağlı olarak önceki hafta yüzde 63 sınırının altına kayan yabancı takas payı da yüzde 62,48’e kadar geri çekildi. Geçen hafta yabancıların alımda en çok tercih ettiği hisseler arasında Kerevitaş Gıda ise yüzde 19,03’lük getirisiyle ilk sırada yer aldı.
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