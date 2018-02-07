Yabancılar 2018’de de ‘alım’a devam eder mi?

Şubat 7, 2018 0 Yorum 71 Okunma
Yabancılar 2018’de de ‘alım’a devam eder mi?

2017’de yabancı girişi 10,5 milyar dolarla rekor kırdı.

Bu ilginin 2018’de de sürmesi bekleniyor.

Planlanan halka arzların yabancı yatırımcı çekme potansiyelinin yüksek olduğu belirtilirken, jeopolitik gelişmeler, OHAL ve enflasyon risk olarak görülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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