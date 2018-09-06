Yabancılar alım için hangi yanıtları arıyor?
Yabancılar satışlarını artırarak sürdürüyor.
Alım için finansal piyasalardaki dalgalanmanın azalması, cari açık ile enflasyonu düşürmeye ve TL’deki değer kaybını azaltmaya yönelik adımların atılması gerektiği vurgulanıyor.
ABD ile ikili ilişkiler de yabancıların radarında.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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