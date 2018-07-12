Yabancılar alım için neleri bekliyor?

Temmuz 12, 2018 0 Yorum 112 Okunma
Yabancılar alım için neleri bekliyor?

Yabancı yatırımcılar satışa devam ediyor. Yeniden alım için küresel risk iştahında toparlanma şart görünüyor.

Uzmanlar, yabancıların ekonomi yönetimine ve bu alanda atılacak adımlara odaklandığını söylüyor.

TCMB’nin aksiyonları ve kur da yabancıların radarında yer alıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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