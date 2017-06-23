Yabancılar en çok hangi hisseleri alıyor?
100.000 sınırım aşan BIST-100’de yukarı ataklar sürüyor.
BIST’in risk primindeki iyileşmeyle pozitif ayrıştığını belirten uzmanlar, “Lokomotif hisselerde alımda kalınabilir ancak potansiyel sınırlı” diyor.
Son dönemde yabancılar da alımlarını artırdı. TL varlıklarının emsallerine göre fazla ucuzlamasıyla alıma yönelen yabancıların, Türk varlıklarında getiri fırsatı gördüğü kaydediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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