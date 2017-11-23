Yabancılar ne zaman yeniden alıma geçer?
Eylül ve ekim aylarını iniş-çıkışlarla geçiren BİST-100, 6 Kasım’da 114.166 ile tarihi zirvesini görse de geçen hafta satışlarla karşılaştı.
Endekste kısa vadede dalgalanma bekleyen uzmanlar, uzun vadede mevcut seviyelerin alım için uygun olduğunu söylüyor.
Son iki aydır satış ağırlıklı işlem yapan yabancıların ise alım için enflasyon ve kurun kontrol altına alınmasını beklediği kaydediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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