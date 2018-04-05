Yabancılar yeniden ‘alım’a geçer mi?
2017’de rekor alımlara imza atan yabancılar, 2018’de satışları yoğunlaştırdı. Tekrar alım için kurdaki volatiliteyi ve cari açığı azaltacak önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor.
Ülke kredi riski primindeki artış, ABD’deki dava süreci ve jeopolitik gelişmeler ise riskler arasında gösteriliyor. 2017’de gelişmekte olan ülke (GOÜ) fonlarına 192 milyar dolarlık para girişi yaşandı ve bu rakam rekor olarak tarihe geçti.
GOÜ’ler arasında Türkiye de 2017’yi yabancı yatırımcı işlemleri açısından epey yukarılarda geride bıraktı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısıda.
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