Yabancıların ilgisi son aylarda artar mı?
Yabancılar bu yılın 10 ayında net 2,3 milyar dolarlık satış yaptı.
Türkiye’ye sıcak para gelmesi için küresel risk iştahının yükselmesi gerektiği kaydediliyor.
Yurtiçinde ekonomik belirsizlikler azalır, enflasyon dengelenirse cazip çarpanlı hisse piyasasına ilgi artabilir.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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