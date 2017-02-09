Yedi aracı kurum 32 hisse öneriyor

Şubat 9, 2017 0 Yorum 79 Okunma
Yedi aracı kurum 32 hisse öneriyor

Piyasalar yurtiçinde referandum sürecine yurtdışında ise ABD’nin ve FED’in politikalarına dikkat kesildi.

Bu süreçte uzmanlar, portföylerde temettü getirisi yüksek ve dövize karşı korunmayı başarmış şirketlere ağırlık verilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Bu kapsamda yedi aracı kurumdan 32 hisse önerisi aldık. Buna göre en çok Garanti Bankası, Akbank, Tofaş Oto, Tüpraş ve Çimsa öneriliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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