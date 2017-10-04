Yeni vergi artışları kimleri etkileyecek?

Ekim 4, 2017 0 Yorum 33 Okunma
Yeni vergi artışları kimleri etkileyecek?

Kuzey Irak referandumu ve buna ilişkin açıklamalar, BİST’teki satışları derinleştirdi.

Endeks, 27 Eylül’de 101.218 ile 10 Temmuz’dan bu yana görülen en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Ancak piyasalar için asıl sürpriz Orta Vadeli Program’ın (OVP) getirdiği ek vergilerdi.

BİST’teki kayıpta da etkisi olan ek vergilerin finans, GYO, içecek, otomotiv, telekom sektörlerini etkilemesi bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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