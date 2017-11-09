Yeni zirve sonrasında ‘temkinli iyimserlik’ var

Kasım 9, 2017 0 Yorum 72 Okunma
Yeni zirve sonrasında ‘temkinli iyimserlik’ var

Üçüncü çeyreğe ait güçlü bilançoların desteğini arkasına alan BİST-100, geçen hafta yeni zirvesini gördü.

Bu süreçte 18 uzmanın yıl sonu beklentilerini derledik. Öngörülerde 105.000-110.000 bandı öne çıkıyor.

Uzmanlar, jeopolitik gelişmelerin ve yabancı yatırımcıların takip edilmesi gerektiğini söylüyor.

Kasım ayının hedge fonlar için hesap kapatma dönemi olduğuna da dikkat çekiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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