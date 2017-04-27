Yüksek döviz kuru ‘enerji’yi çarpıyor!
İthal girdi kullanımı nedeniyle kurdaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenen enerji sektöründe, 2016 tablosu parlak değildi.
Enerji şirketleri, 2016’da önemli satış gelirleri elde etti ama yüksek kurlar nedeniyle net zararları ve borçları arttı.
2017’de ise yatırımların artmasıyla orta-uzun vadede sektör hisselerinde fırsat görülüyor. Önerilerde de Aksa Enerji ve Odaş Elektrik öne çıkıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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