Zamlar borsada kimleri etkileyecek?
Geçen haftaya olumlu başlayan BİST-100, ABD’nin yaptırım kararıyla düşüşe geçti.
Bunun üzerine de doğal gaz ve elektrik zamları geldi.
Bu zamların T. Şişecam grubu şirketleriyle Akenerji, Aksa Enerji, Zorlu Enerji, Enka İnşaat, Petkim, Tüpraş ve çimento şirketlerini olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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