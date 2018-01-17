10 Avrupa şehrine açılacağız
2016’da Markafoni’nin kurucusu girişimci Sina Afra’nın önderliğinde kurulan yeni nesil gayrimenkul alım-satım çözümleri şirketi Evtiko, Avrupa’da büyümeyi hedefliyor. Sina Afra, “Üç yıl içinde 10 Avrupa şehrinde faaliyet göstermeyi hedefliyoruz” diyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Evtiko, 2016 yılında Markafoni’nin kurucusu girişimci Sina Afra’nın önderliğinde yerli ve yabancı yatırımcılar ortaklığında kurulan, Türkiye gayrimenkul sektörüne teknoloji altyapısını kullanarak yenilikçi bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan bir şirket.
Yeni nesil gayrimenkul alım-satım çözümleri üreten Evtiko, evini satmak isteyen ev sahiplerine 48 saatte teklif sunuyor, kabul edilirse evi satın alıyor. Evler renove edildikten sonra iade garantisiyle satışa çıkarılıyor. İade garantisi, alıcıya evin sorgusuz sualsiz 12 ay boyunca Evtiko’ya iade hakkını tanıyor.
Evtiko şimdi de Avrupa’da büyümeyi hedefliyor. Sina Afra, “Faaliyetlerimizi 2018 yılında hem Türkiye’de hem de Avrupa’da genişletmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde 10 farklı Avrupa şehrinde faaliyet göstermeyi hedefliyoruz” diyor.
Afra, sorularımızı şöyle yanıtladı…
2018 yılında yeni iş stratejiniz ne olacak? Hangi konulara odaklanacaksınız?
Evtiko’da 2017 yılında temellerini attığımız ve başarılı bir ivme yakaladığımız faaliyetlerimizi, 2018 yılında hem Türkiye’de hem de Avrupa’da genişletmeyi planlıyoruz. 2018 yılı içinde Madrid’den sonra Milano’da da faali-
yete geçmeyi hedefliyoruz. Evtiko’yu kurarken yurtdışına açılma hedefimiz hep vardı ve 2017 sonuna kadar bir Avrupa şehrinde faaliyete başlamayı hedefliyorduk. Böylece, birinci yılımızı tamamlarken Türkiye’den sonra ispanya’da faaliyete başladık. 2018 birinci çeyreğinde açılmayı planladığımız ilk ülke İtalya. Sonrasındaysa, önümüzdeki üç yıl içinde 10 farklı Avrupa şehrinde faaliyet göstermeyi hedefliyoruz.
Avrupa’da benzer iş modelleri var mı?
Avrupa kıtasında bu modeli ilk uygulayan Evtiko oldu. Ayrıca çokyakında İstanbul’un yanı sıra şirketimizin Avrupa merkezini de Lüksemburg’da hayata geçireceğiz. Sonrasındaysa Türkiye’den Avrupa’ya açılan ve 10 Avrupa şehrinde aktif olan bir Türk şirketi olmayı hedefliyoruz.
Ne kadarlık bir satış hedefiniz bulunuyor?
Ciro bilgisi için henüz çok erken ancak uzun vadeli hedefimiz İstanbul’da bir yılda satılan evlerin yüzde 1’inin Evtiko üzerinden satılmasını sağlamak.
Yeni bir iş modeli oluşturmayı planlıyor musunuz?
2017’de gayrimenkul satışında sunduğumuz yenilikçi hizmetlerimize bir yenisini daha eklemiştik. Bu da iade garantisiydi. 2018’de de bu hizmet üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Bu özellik sayesinde tüketicilere, Evtiko’dan satın aldıkları evden memnun kalmamaları durumunda 12 ay içinde sorgusuz sualsiz iade imkanı sunuyoruz. Böylece tüketiciler bu ayrıcalık sayesinde satın alma kararını daha kolay alabilecekler.
“KRİPTO PARALAR ÇOK KONUŞULACAK”
“Finansal teknoloji alanındaki ivmelenme 2018 yılında da hız kazanacak. Kripto paralar konusu, 2017’de olduğu gibi
2017 yılında da çok konuşulacak. Bu alanı genişletmek için gerekli yatırımlar yapılacak. Kripto paraların ve Blockchain’in geleceğine inanıyorum.
Bu gelecek tanımında kripto paralar verimliliği artıran araçlar olacak. Son olarak 2018 yılında büyüme potansiyeli gördüğüm bir diğer alan ise kârlı duruma geçmiş olan start up’lar. Kâr elde etmeyi başaran online girişimlerin son beş yıl içinde e-ticaretten Saas, pazar yerleri ve yeni servis kurgularına kaydığını görüyoruz.”
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