1,2 milyon TL değerlemeye ulaştı
Seramik ve karo üreticileri için patentli bir teknik ile kauçuk bazlı polimerden yedek parça üretimi yapan Ferge, ŞirketOrtağım Melek Yatırımcı Ağı’nın sekiz üyesinden 1,2 milyon TL şirket değerlemesiyle yatırım aldı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Girişim, kısa vadede yurtdışına açılmayı planlıyor. Patentli bir teknik ile kauçuk bazlı polimerden yedek parça üretimi yapan Ferge Mühendislik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TeknoGirişim Sermaye Desteği’ni almaya hak kazanmış bir girişim.
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Kuluçka Merkezi’nde kurulan Ferge, Türkiye’nin önde gelen seramik ve karo üreticilerine hidrolik presler için körük imalatı yapıyor.
Girişimci Fatih Erdoğmuş tarafından kurulan şirketin hedefi, geliştirilecek yeni ürünlerle farklı sektörlere ve global pazarlara açılmak. ŞirketOrtağım Melek Yatırımcı Ağı ve sekiz melek yatırımcı üyesinin 1,2 milyon TL şirket değerlemesiyle yatırım yaptığı bu girişime, yatırımcılar arasında yer alan Lisanslı Melek Yatırımcı Emre Göver lider yatırımcı olarak tecrübelerini aktarıyor.
TOZA ENGEL OLUYOR
Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunu olan Fatih Erdoğmuş, 26 yaşında bir girişimci. Erdoğmuş, Ferge’nin bir seramik fabrikasının gözlemi esnasında fark edilen bir eksikliğin avantaja çevrilerek yeni bir pazar yaratılmasıyla oluştuğunu söylüyor.
AR-GE çalışmalarından sonra ilk ürünün ticarileştiğini ifade eden Erdoğmuş, ürün hakkında şu bilgileri veriyor: “Seramik fabrikaları, aralıksız üretimin devam ettiği çok tozlu işletmelerdir. İşletmelerdeki bu tozun kaynağı SiO2 ağırlıklı. SiO2, dünyanın en aşındırıcı maddelerinden biri.
Biz, malzeme teknolojileri üzerine yaptığımız çalışmalarla bu fabrikalarda dünyanın en aşındırıcı tozundan tek bir toz zerresinin bile girmemesi gereken aksamları koruyoruz.
Bunu kendi geliştirdiğimiz üretim metoduyla üretilen polimer malzemelerle sağlıyoruz.” Fatih Erdoğmuş, seramik sektöründe daha önce deriden veya silikon esaslı başka polimerlerden ürünlerin bu işler için kullanıldığını belirtiyor.
Erdoğmuş, kendi ürünlerinin ikame ettiği ürünlere göre daha uzun ömürlü, daha kolay montajlanabilir olduğunu ve daha hızlı üretilebildiğini vurguluyor. “Ayrıca daha ucuz ve tamamen yerli. Pek çok avantajı var ve bunu tüm sektöre tanıtmaya başladık bile” diyen Erdoğmuş, Türkiye’deki seramik karo üreticilerinin yaklaşık yüzde 40’ına ürünlerini sattıklarını söylüyor.
GLOBALE AÇILACAK
Öncelikli hedeflerinin Türkiye’deki pazar paylarını yüzde 100’e çıkarmak, ardından da globale açılmak olduğunu ifade eden Fatih Erdoğmuş, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Seramik sektörü için konuşacak olursak, Türkiye ile birlikte ilk dörtte İtalya, Almanya ve İspanya var.
Daha sonra ise yüksek pazar potansiyeliyle İran geliyor. Orta vadede ise aşındırıcılara karşı sızdırmazlık sağlayan ürünlere ihtiyaç duyan yeni sektör ve endüstrilere kanalize olmayı hedefliyoruz.”
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