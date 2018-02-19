1453 Osmanlı, 50 şube açacak
Doğu ve Batı’nın yemek kültürünü birleştirerek evrensel bir menü oluşturan restoran konsepti 1453 Osmanlı, önümüzdeki dönemde franchise vererek büyümeyi hedefliyor. Bu amaçla da 2018 yılında yurtiçinde ve yurtdışında toplam 50 şube açmayı planlıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
ehzadeler Kentinden Türkiye’ye’ sloganıyla Manisa’da başlayan yolculuğunu bugün Türkiye’nin birçok bölgesine ulaştıran 1453 Osmanlı, franchising yoluyla büyüyor. 1453 Osmanlı, doğunun ve batının yemek kültürünü birleştirerek evrensel bir menü oluşturmuş bir restoran konsepti olarak hizmet veriyor.
Manisa’da üç, İzmir’de dört, Sakarya ve Muğla’da birer şubesiyle faaliyet gösteren marka, yakın zamanda Manisa, İzmir, Eskişehir, Uşak, Ankara, Kayseri ve İstanbul’da Mihribat Korusu’nda şubeler açacak.
Yurtdışında da şubelerinin bulunduğu bilgisini veren 1453 Osmanlı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Deniz, “Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan ve Nijerya’da master franchise’larla faaliyet gösteriyoruz” diyor.
2017 yılının 1453 Osmanlı adına oldukça hızlı bir büyümenin gerçekleştiği bir dönem olduğunun altını çizen Deniz, 2018’de ise yurtiçinde ve yurtdışında toplam 50 şube açmayı planladıklarını söylüyor.
ŞUBELERE DESTEK
1453 Osmanlı’da franchise giriş bedeli olarak 50 bin dolar alınıyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti ise lokasyona göre 900 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değişiyor. Dekorasyon ve demirbaşların tedarik edilmesinde franchise alacak kişilere ekonomik çözümler anlamında tavsiyelerde bulunuluyor.
Caddelerde ve AVM’lerde 300 m2 ve üzeri mekanlar tercih ediliyor. Bunların içerisinde sayılabilecek bahçeler, bodrum katlar, batar katlar gibi üniteler dışında oturum alanlarının bu metrekarelerde olması gerektiği vurgulanıyor.
Franchise satın alma sürecinden itibaren uygun lokasyon tedariği, yerin bulunması, fizibilitenin yapılması ve uygun raporlamaların bayi adayına sunulması konusunda yardımcı olunuyor. Bunun yanı sıra mimari proje inşaat takibi, ürün tedariklerinin firma tarafından gerçekleştirilmesi ya da Türkiye genelinde tedarik zincirleriyle teslim edilmesi konusunda da destek veriliyor. Sosyal medyada ise yönetim desteği sağlanıyor.
DENEYİM ARANIYOR
Royalty olarak yüzde 5 ve yüzde 2 reklam katkı bedeli talep ediliyor. Kâr marjı yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişiyor. Şubeler için aylık ortalama ciro hedefi ise 200 bin ile 300 bin TL arasında bulunuyor.
Serdar Deniz, franchise adaylarında aradıkları özellikleri şöyle anlatıyor: “1453 Osmanlı bayilerimizin her biri bizlerle aynı derecede özverili çalışıyor ve bu büyük ailenin gereklerini yerine getirme noktasında disiplinli davranıyor. Bunların yanı sıra kuşkusuz bu ailenin bir parçası olmasını istediğimiz profil, çoğunlukla işletme tecrübesine sahip olan ve aynı zamanda ailemize yakışan isimler oluyor.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Caddelerde ve AVM’lerde 300 m2 ve üzeri mekanlar tercih ediliyor.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 50 bin dolar alınıyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti ise lokasyona göre 900 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değişiyor.
Ciro hedefi: Aylık 200 bin ile 300 bin TL arasında değişiyor. Kâr marjı: Yüzde 30-35 arasında.
Bayilerde aranan özellikler: İşletme tecrübesine sahip kişiler tercih ediliyor.
Başvuru için iletişim: 0232 502 33 13 ya da 0554 586 90 91
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