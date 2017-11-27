15 bin TL’ye şube açabilirsiniz
30 ilde 350 şubeye ulaşan Kahta Çiğ Köfte, 2018 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde 100 franchise şube daha açmayı planlıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Bir şube 15 bin TL yatırımla açılabiliyor. Minimum 5 metrekareden başlayan küçük bir dükkan bu iş modeli için uygun görülüyor.
1987 yılında Adıyaman’dan yola çıkan Bilal Güzelaydın aynı yıl İstanbul’a yerleşir. Üç yıl boyunca İstanbul’un çeşitli yerlerinde seyyar olarak çiğ köfte satan Güzelaydın, zamanla satış yaptığı bölgelerde ‘Bilal Usta’ adıyla anılmaya başlar.
2000 yılında ilk şubesini açar. O yıllarda çiğ köftenin bir dükkânın içinde satılması ilk başta biraz garipsenir ancak Kahta Çiğ Köfte -Bilal Usta’da işler artar. Bu başarıya Bilal Güzelaydın’ın vizyoner kişiliği de eklenince marka İstanbul’un çeşitli semtlerinde şubeler açmaya başlar.
Bilal Usta’nın kardeşi Orhan Güzelaydın’ın markanın kurumsal çalışmalarını tamamlamasıyla ‘Kahta Çiğ Köfte-Bilal Usta’ çiğköfte sektöründeki markalar arasında yerini alır.
5 M2’LİK İŞYERİ
2006 yılında franchise vermeye başlayan şirket, 2008 yılının sonuna kadar 50 şubeye ulaştı. Bugün 30 ilde 350 şubeye ulaştıklarını belirten Orhan Güzelaydın, franchise vermeye devam ettiklerini söylüyor.
Bir Kahta Çiğ Köfte şubesi 15 bin TL yatırım bedeliyle kurulabiliyor. Minimum 5 metrekareden başlayan küçük bir dükkan, bu iş modeli için uygun olarak ifade ediliyor. İsim hakkı bedeli alınmıyor.
Bunun yanı sıra franchise mağazalardan royalty bedeli de talep etmediklerini belirten Orhan Güzelaydın, “Biz bayilerimize ticari bir işletme gözüyle bakmıyoruz. Tamamen kendilerinin gelir elde edebilecekleri bir model oluşturduk” diye konuşuyor.
CİRO HEDEFİ: AYLIK 25 BİN TL
2018 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde şubelerinin kendileri tarafından açılacağını ifade eden Orhan Güzelaydın, bunun dışında 100 adet franchise vermeyi planladıklarını sözlerine ekliyor. Konya, Ankara, İzmir, İstanbul’un her iki yakası, Trabzon, Bartın, Adana, Tekirdağ, Balıkesir ve Gaziantep şirketin hedef bölgeleri arasında yer alıyor.
Bir şubenin aylık ciro hedefi 25 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu noktada lokasyonun önemine vurgu yapan Orhan Güzelaydın, günde 3-4 bin lira arasında ciro yapan şubelerin de olduğuna dikkat çekiyor.
Bunun yanı sıra AVM’ler için stant konsepti de geliştirdiklerini belirten Güzelaydın, “Stant konseptinin yatırım maliyeti 20 bin TL. İlk açılışta 150 kilogram ücretsiz çiğ köfte tedariği sağlıyoruz.
Bünyemizde yer alan eğitmenlerimiz işletme personeli için gerekli eğitimleri sağlıyor. Reklam ve merkezi promosyonlarda herhangi bir katılım payı veya bedel talep etmiyoruz” diye konuşuyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Konya, Ankara, İzmir, İstanbul’un her iki yakası, Trabzon, Bartın, Tekirdağ, Adana, Gaziantep ve Balıkesir hedef bölgeler arasında yer alıyor.
İlk sermaye: Şubeler için 15 bin TL yatırım yapılması gerekiyor.
Ciro hedefi: Aylık minimum 20 bin TL. Kâr marjı: Yüzde 50.
Bayilerde aranan özellikler: İşinin başında durması gerekiyor.
Başvuru için iletişim: 0532 715 61 90 ya da http://kahtacigkofte.com/
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