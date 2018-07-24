15 milyon TL yatırım yapacağız
Yatırımcı ağı Keiretsu Forum Türkiye, bu yıl başarılı girişimlere daha fazla destek olmayı hedefliyor. Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Esra Talu, yaklaşık 10 farklı girişime 15 milyon TL yatırım yapmayı hedeflediklerini söylüyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Dünyanın en büyük melek yatırımcı ağı olan Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı olan Keiretsu Forum Türkiye, 2017 yılında girişimcilere verdiği desteği büyütecek. Sadece Türkiye’de geçen yıl, 8 girişime 10 milyon TL’lik yatırım yapan Keiretsu, bu yıl sonuna kadar ise geçen yıl yapılan yatırımı 1,5 kat artırarak yaklaşık 10 farklı girişime 15 milyon TL’lik melek yatırım ile destek olmayı hedefliyor.
Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Esra Talu, bugüne kadar her bir start up’a 25 bin dolar ile 500 bin dolar arasında melek yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu yıl da ortalama yatırım turlarımız 200 bin dolar ile 300 bin dolar arasında gerçekleşiyor” diyor.
Keiretsu üyelerinin daha çok teknoloji ve inovasyon içeren start up’lara yatırımlar gerçekleştirdiğini kaydeden Talu, sözlerini şöyle sürdürüyor: “2012 yılından bu yana 26 farklı yatırıma baktığımızda biyoteknoloji, telekomünikasyon ve yazılım projelerine yapılan yatırımların başı çektiğini söyleyebiliriz.
Keiretsu Forum Türkiye olarak fikir aşamasını geçmiş, şirketleşmiş ya da fatura kesebilecek aşamaya gelmiş start up’ları süreçlerimize dahil ediyoruz. Süreçlerimize dahil olan start up’lar aldıkları yatırımı ürünlerini geliştirmekte, farklı pazarlara açılmakta ve ekiplerini büyütmekte kullanıyor.”
KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK
Keiretsu Forum’un hem globalde hem de Türkiye’de üniversiteler başta olmak üzere ekosistemin içinden ve dışından pek çok kurum ve kişi ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Talu, bu kapsamda KAGİDER ile çok yakın ilişkilerinin olduğunu belirtiyor.
KAGİDER üyelerine yönelik etkinliklerinde melek yatırımcılığı anlatmak ve ilgi duyan üyeleri toplantılara davet ederek Türkiye’de içinde kadınların da olduğu daha etkin bir melek yatırımcı ekosistemi yaratmaya katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayan Talu, şöyle devam ediyor.
“KAYAK (Keiretsu Forum Türkiye Kadın Yatırımcı Kolu) grubumuz ile birlikte herfırsatta kadınlara melek yatırımcılığın önemini anlatıyoruz. Ünlü&Co’nun Kadın Girişimciler Akademisi’ne destek veriyoruz.
5 yılda 100 kadın girişimci hedefi ile ortaya çıkan bu değerli projeye seçilen kadın girişimcilere Keiretsu Forum Türkiye olarak yatırım desteği sağlıyoruz.
Her yıl üniversitelerin girişimcilik kulüplerinin gerçekleştirdiği etkinliklerde hem girişimcilere hem de melek yatırımcılığa ilgi duyanlara çeşitli eğitimler veriyoruz, kuluçka merkezlerinde mentorluk yapıyoruz.”
ABD’DE 10 GİRİŞİMDEN 9’U BAŞARISIZ
Esra Talu, start up’ın inovatif ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olması ve kurucu ekibin start up’ın hedeflediği sektör hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmasının da yatırımcıların diğer dikkat ettiği kriterleri oluşturduğunu söylüyor.
Talu, girişimciliğin vatanı olan ABD’de dahi 10 girişimden 9’unun başarısız olduğunu hatırlatarak, “Bu rakamlar girişimciler için motive edici bir istatistik değil belki ama bir gerçek ve bunu dikkate almakta fayda var.
İyimserlik ve pozitif düşünmek bir girişimcide olması gereken özellikler olsa da her girişimcinin bir miktar gerçekliğe de ihtiyacı var. Bu gibi istatistikler girişimcileri daha akıllıca davranmaya teşvik etmeli” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?