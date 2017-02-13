150 şubeye ulaşacak
Best Coffee Shop, 2017 sonunda 150’den fazla şubeye ulaşmayı hedefliyor. AVM, cadde, plaza, rezidans ve üniversite kampüslerine franchise verdiklerini söyleyen Best Coffee Shop CEO’su Sertaç Akyüzol, organik çay üretmeye de başladıklarını belirtiyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Best Coffee Shop, 2007 yılından bu yana ünlü kahve markası Lavazza’nın Türkiye distribütörlüğünü yapıyor. Lavazza ile çalışmaya başladığı 2007’den itibaren her yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüme sağlayan şirket, 2014’e kadar masa servis olarak yürütülen operasyon modelini bu tarihte self servise çevirdi.
Self servis modeline geçiş kafe yatırımı maliyetini ve aylık operasyonel giderlerini ciddi oranda azalttığından yeni franchise adayları için fırsat sunuyor.
100 FRANCHISE ARIYOR
Şu ana kadar 50 şubeye ulaştıklarını söyleyen Best Coffee Shop CEO’su Sertaç Akyüzol, 13 yeni kafe için de sözleşme imzalandığını ve inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor. Bu yıl içinde en az 100 yeni şube açılışı yapılarak 150’den fazla şubeye ulaşılması hedefleniyor.
Şubeleşmede Marmara Bölgesi’ne öncelik tanınıyor. Marmara Bölgesi dışından gelen talepler için de master franchise anlaşmaları yapılması planlanıyor. Master franchise olmanın temel koşulu ise ilk yıl en az 10 kafe açmak.
Best Coffee Shop’da sisteme 50 bin Euro isim hakkı ile giriş yapılıyor. 55 bin Euro ekipman ve 45 bin Euro inşaat maliyetiyle birlikte toplam 150 bin Euro’ya standart bir kafe açılabiliyor. Kafenin belli bir işletme sürecinden ve sisteminin oturmasından sonra franchise’a aylık ciroda yüzde 25 net gelir öngörülüyor.
Şirketin franchising sisteminde üç farklı lokasyon modeli ve buna göre farklı ciro hedefleri var. Public locations denilen cadde ve AVM konsepti için 100 bin TL ve üstü, business locations adı verilen plaza ve rezidans konsepti için 50 bin ile 100 bin TL arası, campus locations olarak ifade edilen üniversite konsepti için ise 50 bin TL civarı ciro hedefi bulunuyor. Aylık cirodan yüzde 5 royalty alınıyor.
KENDİ ÇAYINI ÜRETİYOR
Sertaç Akyüzol, Best Coffee Shop olarak Türk insanının çay tüketim alışkanlığını göz ardı etmemeye karar verdiklerini ifade ediyor. Şu anda şubelerinde sıcak içecek grubunda yüzde 50’nin üzerinde çay tüketildiğini belirten Akyüzol, şunları söylüyor: “Bu oran kafe cirolarının yüzde 30 ila yüzde 50’sinin çay satışından geldiğini bize gösteriyor.
Biz de tüm bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak, klasik çay ürününe ek olarak kafelerde yeni gelişmeye başlayan farklı bitki ve meyve çaylarını da sunmak için araştırmaya başladık. Yüzlerce seçenek arasından da kendi organik doğal bitki ve meyve layı grubumuzu oluşturduk.”
Best Coffee Shop, kendi organik çayını da üretmeye başladı. Doğal bitki ve meyve çayı grubu ile pilot uygulamalarını bazı şubelerinde sürdürdüklerini söyleyen Sertaç Akyüzol, “Hedefimiz 2017’nin ilk yarısında bu uygulamayı tüm şubelerimizde standart hale getirmek” diyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: AVM, cadde, plaza, rezidans ve üniversite kampüsleri.
İlk sermaye: 50 bin Euro isim hakkı ile sisteme giriş yapılıyor. 55 bin Euro ekipman ve 45 bin Euro inşaat maliyetiyle birlikte toplam 150 bin Euro’ya standart bir kafe açılabiliyor.
Ciro hedefi: Konsepte ve lokasyona göre 50 bin ile 100 bin TL arasında değişiyor.
Kâr marjı: Net yüzde 25.
Başvuru için iletişim: franchise@ bestcoffeeshop.com.tr ya da 444 05 91
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