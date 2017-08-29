150 yeni bayilik verecek
Halen yurtiçinde 350 satış noktası bulunan Zühre Pardesü, bu sayıyı 500’e çıkarmayı planlıyor. Şirket bunun için Türkiye genelinde 150 yeni bayilik verecek. Zühre Pardesü’de bayiler için hedeflenen aylık ciro mağaza metrekaresine göre 100 bin ile 250 bin TL arasında değişiyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
İMC’de yan yana mağaza sahibi olan Erhan Yazıcıoğlu ve Hüsnü Ekin perakende mağazacılık kökeninden gelen iki girişimci. Zühre Pardesü şirketini 2004 yılında İstanbul’da kuran girişimciler, kendi markaları ve koleksiyonlarıyla kadın pardesü, kap ve manto üretimine başlayarak sektöre adım attılar.
Bugün Türkiye genelinde 300’den fazla bayisi bulunan Zühre Pardesü, aynı zamanda Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.
500 SATIŞ NOKTASI VAR
18’den 70 yaşına kadar geniş bir yelpazeye hitap ettiklerini söyleyen Erhan Yazıcıoğlu, “Her kiloda stil sahibi görünmenizi sağlayan tasarımları tüketiciyle buluşturuyoruz” diyor. Zühre tabelası taşıyan ve konsept olarak Zühre mağazası özelliğine sahip bayilerinin de olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, corner sistemiyle çalışan satış noktalarının da mevcut olduğunu belirtiyor. Yazıcıoğlu, bu iki yapıyla birlikte Türkiye’de yaklaşık 350, yurtdışında ise 22 ülkede 150 olmak üzere 500 satış noktaları bulunduğunu ifade ediyor.
Şirket yurtiçindeki satış noktası sayısını 500’e, yurtdışındaki satış noktası sayısını ise 250’ye çıkarmayı hedefliyor. Yani yurtiçinde Türkiye genelinde 150 bayilik verilecek. Erhan Yazıcıoğlu, “Sadece satış noktası sayımızı artırmayı hedeflemiyoruz, aynı zamanda satış noktasının kârlılığı, verimliliği ve etkin bir yapıya sahip olması konularında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diyor.
Zühre Pardesü’de franchise giriş bedeli 100 bin TL’den başlıyor. Toplam yatırım maliyeti ise mağaza metrekaresine göre 500 bin ile 1,5 milyon TL arasında değişiyor. Bayiler için hedeflenen aylık ciro da metrekaresine göre 100 bin ile 250 bin TL arasında yer alıyor. Royalty bedeli alınmıyor.
ARANAN ÖZELLİKLER
Erhan Yazıcıoğlu, bayilerde aradıkları özellikler konusunda ise şunları söylüyor: “Bizim için en önemli özelliklerden biri girişimcinin güvenilir ve saygın bir yapıya sahip olması. Yatırım yapacak girişimcilerin markamıza değer katacak, temsil yetenekleri yüksek, vizyon sahibi ve sürekli kendini geliştiren girişimciler olmasına dikkat ediyoruz.”
Bayilere sezonluk kon-septler dahilinde görsel temini konusunda destek veriliyor. Aynı zamanda ulusal TV kanallarında ve açık hava reklamcılığıyla reklam desteği de sağlanıyor.
Erhan Yazıcıoğlu, son bir yılda Kahire, Irak ve Makedonya’da yeni mağazalar açtıklarını belirtiyor. Yazıcıoğlu, “Bu açılışlara ek olarak yurtdışı rotamızda şimdi Almanya ve Lübnan da var. Zühre olarak hedefimiz, markamızı global seviyede konumlandırmak. Yer aldığımız ve planlarımız içinde olan ülkelerdeki yatırımlarımız da bunu doğrular nitelikte” diye konuşuyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Türkiye geneli.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli 100 bin TL’den başlıyor, bölge ve lokasyona göre değişiklik gösteriyor.
Ciro hedefi: Bayiler için hedeflenen aylık ciro mağaza metrekaresine göre 100 bin ile 250 bin TL arasında değişiyor.
Bayilerde aranan özellikler: Güvenilir ve saygın bir yapıya sahip olması isteniyor.
Başvuru için iletişim: 0212 466 06 06 ya da info@zuhrepardesu.com.tr
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