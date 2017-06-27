2,5 milyon $ değerlemeye ulaştı
Smart Moderation, sosyal medya profillerinden yayımlanması sakıncalı olan spam reklam, hakaret içeren kullanıcı yorumlarının otomatik gizlenmesi hizmetini sunuyor. Girişim, Startupbootcamp İstanbul’dan 2,5 milyon $ değerleme üzerinden yatırım aldı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Sosyal medyayı kullanırken kötü içerikle karşılaşmak, sakıncalı bir reklama rastlamak mümkün. İşte Smart Moderation, üç yılık bir AR-GE çalışmasının sonucunda bu kötü içerikleri engellemek hedefiyle Nisan 2016’da Çiler Ay Tek ve Mete Aktaş tarafından kuruldu.
Smart Moderation, yapay zeka yazılımıyla, sosyal medya profillerinden ve dijital platformlardan yayımlanması sakıncalı olan ve marka itibarına zarar veren spam reklam, küfür, hakaret içeren kullanıcı yorumlarının ve trolling saldırılarının gerçek zamanlı olarak otomatik gizlenmesi hizmeti sunuyor.
YAPAY ZEKA
Smart Moderation, sosyal medyada ve dijital platformlarda kullanılan küfür filtrelerinde olduğu gibi kelime tabanlı çalışmıyor, bir insan gibi düşünerek, metinleri bütünsel olarak anlamlandırarak karar veriyor.
Smart Moderation’u benzerlerinden ayıran en önemli özelliğinin ise profil bazında bu yapay zekanın kullanıcının gizleme davranışlarından öğrenebilmesi olduğu ifade ediliyor. Yani her kullanıcı, zaman içerisinde kendine özel bir yapay zeka desteğine sahip oluyor.
Çiler Ay Tek, Smart Moderation’ın 5 binin üzerinde profili ve günlük bazda 2 milyonun üzerinde yorumu yönettiğini söylüyor. Tek, “Bu başarımıza rağmen, şu ana kadar herhangi bir pazarlama bütçesi harcamadık. Kullanıcılarımızın büyük bir çoğunluğu sosyal medya kanallarındaki iletişimimiz ile markamızdan organik olarak haberdar oldu” diyor.
ABD’YE AÇILACAK
Smart Moderation, StartersHub tarafından düzenlenen hızlandırma programı Startupbootcamp İstanbul’dan mezun olarak Eylül 2016’da 2,5 milyon dolar değerleme üzerinden bir yatırım aldı.
Çiler Ay Tek, bu yatırımı öncelikli olarak ekibi büyütmek ve stratejik iş ortaklıkları ile başta Los Angeles olmak üzere ABD pazarında yeni ekipler kurmak üzerine değerlendireceklerini söylüyor.
Smart Moderation’ın doğası gereği global bir girişim olduğunu anlatan Tek, müşterilerinin çoğunun Türkiye dışında bulunduğuna dikkat çekiyor.
Tek, hedeflerini, “Önceliğimiz, başta Amerika pazarı olmak üzere İngilizce konuşan tüm ülkelerde, doğru pazarlama faaliyetleri ve stratejik ortaklıklarla pazar penetrasyonumuzu ciddi oranda arttırmak. Böylece Smart Moderation ismini geniş kitlelere duyurmak” diye anlatıyor.
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