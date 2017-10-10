2,5 milyon Euro yatırım aldı
Siber güvenlik sağlayıcısı Innovera tarafından geliştirilen ATAR, global bir marka olma yolunda ilerliyor. ATAR, risk sermayesi şirketi DCP’den 2,5 milyon Euro çekirdek yatırım alarak ATAR Labs adıyla şirketleşti.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin AR-GE gücünün iyi örneklerinden biri olarak Innovera tarafından geliştirilen ATAR (Automated Threat Analysis and Response), uluslararası pazarlarda varlığını derinleştirmek üzere Diffusion Capital Partners’tan (DCP) Türkiye tarihinin en büyük çekirdek yatırımlarından birini aldı ve ATAR Labs adıyla şirketleşti.
ATAR Labs, Türkiye’nin yanı sıra BAE, Kıta Avrupası ve İngiltere ofisleriyle çok uluslu bir operasyon başlatmaya hazırlanıyor. 2,5 milyon Euro’luk çekirdek yatırımla kurulan ATAR Labs’in liderliğini Innovera ortaklarından Burak Dayıoğlu, CEO olarak üstleniyor.
Dayıoğlu, Güvenlik Operasyon Merkezlerini (SOC) daha hızlı, esnek ve akıllı bir yapıya kavuşturmak üzere geliştirilen ATAR’ın başarısını tüm dünyaya yaymayı amaçladıklarını ifade ediyor. Burak Dayıoğlu, “Hızlı dijitalleşme ile birlikte siber güvenlik kurumların ve ülkehaline geldi.
Bu anlamda Güvenlik Operasyon Merkezleri kritik ve zorlu bir role sahip. Sayıları kimi zaman günde 4 bini bulan siber alarmları incelemeye ve yanıtlamaya çalışan bu merkezleri desteklemek üzere geliştirdiğimiz ATAR, Türkiye’deki başarısıyla kendini kanıtladı” diyor.
İNSANA GEREK KALMIYOR
ATAR, kuruluşların farklı siber güvenlik ürünleri ve kabiliyetlerini bir arada çalıştırmaya imkan tanıyan yenilikçi bir siber güvenlik teknolojisi. Bu sayede kurumlar birbirinden farklı ürünler kullanıyor olsa dahi tek bir siber güvenlik çözümüyle etkin ve hızlı sonuçlar elde ediyor.
ATAR savunma robotu, ona öğretilen saldırı reflekslerini otomatik olarak işletiyor. Böylece ATAR bir güvenlik operasyon merkezi içerisinde sık tekrarlanan işlemleri bir insan uzmana gerek kalmaksızın işletebiliyor.
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