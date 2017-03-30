30 yeni şube açacak
Sur Çelik Kapı, bu yıl içinde 30 franchise şube açacak. Açılacak şubelerin kentsel dönüşüm ve yeni yerleşim bölgelerinde olması tercih ediliyor. Bir şubenin aylık 50 bin ile 60 bin TL arasında ciro yapabildiği ifade ediliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Çelik kapı sektörü markalarından Sur Çelik Kapı, geliştirdiği inovatif ürünlerini, franchise şubeler açarak Türkiye geneline taşımayı hedefliyor. Bugün 56’sı franchise olmak üzere toplam 59 şubesiyle tüketicilerle buluşan Sur Çelik Kapı, 2017 yıl sonuna kadar 30 franchise şube daha açmayı planlıyor.
Sur Çelik Kapı, çatı markası olan ASTAŞ adı altında 1962 yılında çelik kapı ve pencere üretimine başladı. Aslında kökleri 1930 yılında ailenin büyükbabası Mehmet Salih Pekgüzel’in sıcak dövme ve demir işine başlamasına dayanıyor.
Ardından ailenin ikinci kuşağından Süleyman Pekgüzel, yönetimde yerini alıyor. Şirket 1962 yılında çelik kapı ve pencere imalatına başlıyor. 1974 yılında SÜSA adıyla çelik kapı ve pencere profilleri üretimi devreye alınıyor. 1993 yılında da Sur Çelik Kapı markası oluşturuluyor. Şirket şimdi de franchise şube ağını daha da büyüterek Türkiye geneline yayılmayı hedefliyor.
Sur Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Pekgüzel, kentsel dönüşüm bölgelerine yakın lokasyonların ve Türkiye genelindeki yeni yerleşim alanlarının yeni franchise yatırımcıları için önemli yerler olduğunu söylüyor. Pekgüzel, çelik kapıların tüm Türkiye’de olmasını istediklerini belirtiyor.
Yeni yatırımcılardan franchise bedeli almadıklarının altını çizen Pekgüzel, ‘Yapmış olduğumuz kurumsal incelemeler olumlu sonuç verdiği takdirde, yatırımcının açmak isteyeceği Sur Çelik Kapı mağazasının kentsel dönüşüm ve yeni yerleşim bölgelerinde olmasına özen gösteriyoruz. Kendi işini kurmak isteyen yatırımcılar için hazırlamış olduğumuz özel bayilik seçeneklerimiz ile iş sahibi olma fırsatı sunuyoruz” diyor.
GİRİŞ BEDELİ YOK
Bayilik şartları arasında detaylı eğitim, kiralama yönlendirmesi, görsel destek, lokasyon seçimi, reklam ve halkla ilişkiler, insan kaynakları, bayi destek birimleri gibi destekler de bulunuyor. Ortalama yüzde 25 kâr marjı sunuluyor.
Franchise giriş bedeli alınmıyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti 150 bin TL olarak ifade ediliyor. Bayiler için hedeflenen aylık ciro 50 bin ile 60 bin TL arasında değişiyor. Yalçın Pekgüzel, royalty bedeli de almadıklarını söylüyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Kentsel dönüşüm alanlarına yakın yerler.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli alınmıyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti ise 150 bin TL.
Ciro hedefi: Aylık 50 bin ile 60 bin TL arasında değişiyor.
Bayilerde aranan özellikler: İyi araştırma yapan girişimciler aranıyor.
Başvuru için: info@surcelikkapi.com ya da 444 17 87
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