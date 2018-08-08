300 start up’a ön kuluçka hizmeti
Sabancı Üniversitesi, TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı’nın resmi uygulayıcısı oldu. Proje kapsamında iki yılda 500’den fazla girişimciye ulaşılması ve 300’e yakın girişimciye de ön kuluçka hizmeti verilmesi hedefleniyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
TÜBİTAK 1512 BİGG Programı, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı ulaşım, ileri imalat ve sanayi, iletişim ve sayısal dönüşüm ile sağlık ve iyi yaşam tematik alanları özelinde iş fikri sahibi teknoloji girişimcilerine yönelik bir program.
Bu program için, girişimcilere eğitim, sektörel ve teknik mentorluk, pazar ve kurumsal iş ağı geliştirme, ön prototip ve MVP imalatı, laboratuvar altyapısı erişimi imkanları ile yatırımcı ve müşteri görüşmeleri desteklerinin sunulduğu uçtan uca bir girişimcilik destek mekanizması da diyebiliriz.
1512 BİGG Programı birinci aşama başvurularını toplamak üzere resmi bir uygulayıcı olan BiGGInner, TÜBİTAK tarafından seçildi.
BiGGInner, yenilik odaklı teknolojik fikir sahibi girişimcileri, yalın girişim ve pazar geliştirme metodolojilerine dayalı farklı mekanizmalarla desteklemek üzere kurgulandı.
Çalışmada girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirleri, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri ücretsiz desteklenecek.
HANGİ ALANLARI KAPSAYACAK?
Sabancı Üniversitesi Teknoloji Tabanlı Girişimcileri Hızlandırma Merkezi (SUCool) ve İnovent A.Ş., 1512 BİGG Programı birinci aşama faaliyetlerini yürütecek uygulayıcı kuruluşlar arasında yer alma hakkını elde etti.
BiGGInner projesiyle, TÜBİTAK’ın Yenilikçi ve Teknoloji Tabanlı Girişimcilere 150 bin TL’ye kadar hibe desteği veriliyor.
Sabancı Üniversitesi SUCool Direktörü Naci Kahraman, “BiGGInner Projesi kapsamında başta enerji ve temiz teknolojiler, loT ve dijital teknolojiler, sağlık ve biyoteknoloji ile akıllı ulaşım ve akıllı şehir uygulamaları dikeylerinde olmak üzere İstanbul bölgesi ve çevre illerdeki teknoloji girişimcilerine destek vereceğiz” diyor.
Kahraman, bu kapsamda eğitim, mentorluk, ön kuluçka, yatırımcı ve müşteri görüşmeleri ile prototip geliştirme ve laboratuvar altyapısı destekleri sağlayacaklarını söylüyor.
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