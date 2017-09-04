3D yazıcıda yerli girişim
Baki Gezgen, Can Geliş ve Serhat Ozperçin, iki yıl önce yerli bir 3D yazıcı markası olan Zaxe’yi yarattı. Keiretsu Melek Yatırım Ağı’ndan yatırım alan ve Türkiye’de birçok eğitim kurumu, hastane, AR-GE merkezinde kullanılan Zaxe’nin hedefi önümüzdeki yıl ihracata başlamak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Yaklaşık iki yıl önce evde hobi ve yedek parçalar üretmek amacıyla 3D yazıcı geliştirmeye karar veren Baki Gezgen, Can Geliş ve Serhat Özperçin, Zaxe adındaki markayı hayata geçirdi.
2015 yılında AR-GE çalışmalarını tamamlayan ve ilk prototipi üreten ekip, Keiretsu Melek Yatırım Ağı’na katılarak, Aydonat Atasever’in içinde bulunduğu yatırımcı grubundan 250 bin dolar yatırım aldı.
Böylelikle Zaxe şirketi kuruldu ve 3D yazıcı üretmeye başladı. Aralık 2016’da ise 10 milyon TL değerlemeyle 1 milyon TL ‘Seri A’ yatırımı tamamlandı. İstanbul Kağıthane’deki ofisinde 12 kişilik ekiple çalışan Zaxe, eğitim kurumlan, AR-GE merkezleri, mimarlar ve endüstriyel tasarımcılar, mühendislik fakülteleri, makerlar ve hastaneler tarafından tercih ediliyor.
Zaxe Genel Müdürü Koray Kurhan, 3D yazıcılarının Darüşşafaka, Havelsan, Vestel, P&G gibi şirketlerin yanı sıra Acıbadem Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travma Bölümü ile Türkiye Hastanesi Kadın Doğum Bölümü’nde kullanıldığını söylüyor. Zira 3D yazıcı ile ultrason görüntülerinde bebeklerin yüzlerini görmek mümkün oluyor.
İHRACATA BAŞLAYACAK
3D yazıcıların Türkiye’de yıllık 7-8 bin adet satış hacmi bulunduğunu ifade eden Koray Kurhan, Zaxe’nin toplam 800 adet 3D yazıcı ürettiğini vurguluyor.
Bu yıl 3D yazıcı sektöründe pazarın yüzde 20’sini, önümüzdeki yıl ise yüzde 40’ını hedeflediklerini söyleyen Kurhan, şöyle devam ediyor: “2023 hedefimiz ise dünyada 10 ülkede satılan bir marka olmak. İhracat için görüşmelere başladık.
Şu anda Suudi Arabistan, Azerbaycan, Gürcistan ve İran ile görüşüyoruz. Rusya’da ciddi bir oyuncu ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ülkelerin ardından Afrika ve Avrupa ülkelerine açılmayı hedefliyoruz.”
Önümüzdeki yıl Türkiye’de pazarın üretim hacminin yaklaşık 20 bin adede ulaşacağını ifade eden Baki Gezgen ise kendilerinin de üç yeni modeli sunacaklarını ifade ediyor. Gezgen, 2017 ciro hedeflerinin 3 milyon TL, 2018 hedeflerinin 10 milyon TL olduğunu belirterek, cironun yüzde 20’sinin ihracattan geleceğini sözlerine ekliyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?