40 bin ziyaretçi ağırlayacağız
‘Bayim Olur Musun Franchising Fuarı’, 11-14 Ekim tarihleri arasında CNR Fuar merkezinde, bu yıl 16’ncı kez kapılarını açacak. Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, “Hedefimiz fuarda 40 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamak” diye konuşuyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Medyafors Fuarcılık organizasyonu olan ‘Bayim Olur Musun Franchising Fuarı’, 11-14 Ekim tarihleri arasında UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye Ana Sponsorluğunda, CNR Fuar merkezinde bu yıl 16’ncı kez kapılarını açacak.
KOSGEB desteğiyle KOBİ’lere iş kapısı aralayan fuar, kurulmasına öncülük ettiği yeni işbirlikleriyle Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor. Yerli ekonomi açısından önemli olan fuar yabancı yatırımcılar tarafından da büyük ilgi görüyor.
Medyafors Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, “Bu yıl hedefimiz dört gün sürecek organizasyonda daha büyük metrekarede daha fazla katılımcı ile marka üst düzey yöneticileri, iş kurmak, işini büyütmek isteyen girişimci ve yatırımcılardan oluşan 40 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamak” diyor.
Erem, sorularımızı şöyle yanıtladı:
Fuara bu yıl en çok hangi sektörlerden katılım bekleniyor?
Fuarımız, franchise veren, markasını tanıtmak isteyen tüm sektörleri aynı çatı altında bir araya getiriyor. Fuarda, gıda, gayrimenkul, kuru temizleme, kafe-restoran, kozmetik, takı-aksesuar, tekstil-hazır giyim, eğitim, enerji, mobilya, zücaciye, bilişim-yazılım, kişisel bakım, mağazacılık-tasarım, hizmet, sağlık ve birçok farklı sektör yer alıyor.
Bu yıl fuarda hangi konseptlerin ön plana çıkmasını bekliyorsunuz?
Özellikle kahve ve kafe sektörünün kendi içindeki AR-GE çalışmalarından ortaya çıkan yeni konseptler ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Fuar bu açıdan da değişik sürprizler barındırıyor.
Kaç ziyaretçi hedefleniyor? Geçmiş yıllara oranla katılımın artmasını bekliyor musunuz?
Fuar m2 katılımcı sayısı ve ziyaretçi sayısı ile dünya franchise fuarları arasında artık zirve yarışında önemli bir noktada. Veri tabanımızda kayıtlı 30 bin yatırımcı, 45 ülke, 74 farklı sektör yer alıyor. Bu yıl hedefimiz dört gün sürecek organizasyonda daha büyük metrekarede daha fazla katılımcı ile marka üst düzey yöneticileri, iş kurmak, işini büyütmek isteyen girişimci ve yatırımcılardan oluşan 40 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamak.
Fuarın franchising ekosistemine nasıl bir katkı sağlamasını hedefliyorsunuz?
Franchise fuarları yurtiçi ve yurtdışı ticaretin gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Amacımız markalarımızın global pazarlarda hak ettikleri yeri almalarına yardımcı olmak, yeni markaların Türkiye’ye girmelerine ve Türk zincirlerinin yurtdışına açılmalarına ön ayak olarak Türkiye ekonomisi ve tanıtımına daha fazla katkı sağlayabilmek.
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