50 bin Euro ödül
Küresel ölçekte dijital sağlık alanında girişimlere destek vermeyi amaçlayan Grants4Apps Global Accelerator’ın başvuruları 31 Mayıs’a kadar devam ediyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Bayer Türk, geçtiğimiz aylarda bu girişim hızlandırma programını Grants4Apps Turkey ismiyle Türkiye’de ilk kez düzenlemişti.
Seçilen altı girişime 100 gün süren bir çalışma alanı, mentorluk ve 501 bin TL hibe desteği sunulmuştu. 3 Mayıs’ta başvuru almaya başlayan G4A Global Dealmaker 2018’e ise 8 Temmuz’a kadar başvuru yapılabiliyor.
Grants4Apps Global Accelerator 2018’e dünyanın her yerinden, sağlık sektörü çalışanlarına ya da hastalara fayda sağlayacak teknoloji, bilişim ve iş modeli çözümleri sunan, 18 yaşından büyük herkes birden fazla projeyle başvurabilir.
Bayer, kazanan her girişime Berlin’de 100 gün boyunca bir çalışma alanı, mentorluk ve 50 bin Euro sunacak. Grants4Apps Global Accelerator ve G4A Global Dealmaker ile ilgili ayrıntılı bilgi ve katılım şartlarına https://grants4apps.com/programs-berlin internet sitesinden ulaşılabilir.
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