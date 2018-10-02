7 bin kadına mikro kredi
Ali Nihat Gökyiğit Vakfı (ANG Vakfı), bugüne kadar Mersin, Artvin, Soma ve Savaştepe’de toplam 2 bin 500 dar gelirli kadın girişimciye mikro kredi sağladı. ANG Vakfı, 7 bin kadına daha girişimci mikro kredisi vermeyi planlıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Tekfen Holding Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit’in öncülüğünde yürütülen mikro finans projesi, kadın girişimciler için en önemli destek uygulamalarından biri haline geldi.
Bugüne kadar Artvin ve Mersin illeriyle maden faciasından büyük zarar gören Soma ve Savaştepe ilçelerinde 2 bin 500 dar gelirli kadın girişimci mikro finans desteğinden yararlandı.
Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Türkiye Grameen Mikro-Finans Programı kapsamında hayata geçirilen Nihat Gökyiğit Mikro- Finans Kredileri Uygulamaları’ndan söz konusu bölgelerde toplam 7 bin kadın girişimciye daha finans desteği sağlanacak.
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) koordinasyonunda verilen krediler için hiçbir ön koşul bulunmuyor. Kadın girişimciye ilk yıl için bin TL kredi veriliyor. İkinci ve sonraki yıllarda bu rakam 5 bin TL’ye kadar artırılıyor.
Kredilerin geri dönüş oranı yüzde 100 olarak açıklandı. Artvin’de bugüne kadar bin 60 dar gelirli mikro girişimciye toplam 4,1 milyon TL kredi imkanı sağlandı. Mersin’in yanı sıra vakıf tarafından kömür madeni faciasında büyük acı yaşayan Soma ve Savaştepe ilçelerine de toplam 2 milyon TL’lik fon sağlandı.
Artvin’de 2 bin yeni kadın girişimciye kredi sağlanması planlanıyor. Mersin, Soma ve Savaştepe’de de beş yıl içerisinde 5 bin yeni kadın girişimciye kredi imkanı yaratılacak. Kurulan mikro kredi sistemi bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetime tabi tutuluyor.
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