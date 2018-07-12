9 start up’ı destekleyecek
Kuveyt Türk’ün fikir ve projelerini hayata geçirmek isteyen genç girişimcilere destek olmak için kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi’nde ikinci dönem başladı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Dokuz start up, server bulut desteği, ofis kullanımı, mentorluk desteği gibi olanaklardan faydalanıyor. Kuveyt Türk’ün, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin proje fikirlerini sürdürülebilir bir modelle ticari faaliyete dönüştürmelerine destek olmak amacıyla geçtiğimiz yıl Workinton ile işbirliği yaparak kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi, ikinci dönem eğitimlerine başladı.
Genel ve FinTech olmak üzere iki ayrı kategoride başvuru kabul eden Lonca Girişimcilik Merkezi, yeni dönemde, 400’ü aşan başvuru arasından jüri tarafından belirlenen dokuz yeni girişimci ekibe destek veriyor.
Lonca’nın ikinci döneminde, ilk dönemden farklı olarak, ürünü hazır olan ya da müşteriye gitmeye hazırlanan girişimlere öncelik verildi.
Workinton’un 14 merkezinde çalışmalarına başlayan start up’lar, hem Kuveyt Türk üst yönetimi ve çalışanlarının hem de sektör uzmanlarının mentorluk desteğini alıyor.
Start up’lar, Türkiye ve dünyanın önemli şirketlerinden server bulut desteği, mesleki eğitim, çok lokasyonlu kuluçka hizmeti, AR-GE desteği, API (uygulama programlama arabirimi) konusunda özel mentorluk, yatırım fonu başvurusunda öncelik, diğer yatırım networkleriyle işbirliği, kurumsal satın alma süreçlerine dahil olma gibi birçok imkan ve fırsattan faydalanıyor.
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