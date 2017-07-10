Akıllı tekstil ile yatırım aldı
Bir akıllı tekstil girişimi olan Thread In Motion, Startupbootcamp 2016’da dikkat çeken start up’lardan biri oldu. Tekstil, donanım ve yazılımı birleştiren Thread In Motion, Reisoğlu Tekstil, StartersHub ve melek yatırımcılardan yatırım aldı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Thread In Motion, akıllı tekstil üzerine yapılmış bir girişim. Kadir Demircioğlu, öğrencilik yıllarında kurduğu tekstil firmasının ardından, tekstil içerisine teknolojiyi entegre etmek amacıyla yakın arkadaşları Ömer Özgel ve Rahim Öner ile birlikte 2016 yılında Thread In Motion’ı kurdu.
StartersHub bünyesinde bulunan programlardan biri olan Startupbootcamp 2016 girişimlerinden olan Thread In Motion, kısa süre içerisinde gösterdiği teknolojik gelişmelerle gerek yurtdışında gerekse Türkiye’de ilgi uyandırdı.
Thread in Motion, tekstil, donanım ve yazılımı birleştiren bir girişim. Tam olarak interaktif tekstil olarak adlandırılan bu girişimin teknolojisi iplikle başlıyor. Altın, gümüş veya bakırın inceltilmesi, üzerinin pamuk, polyester ya da yün ile kaplanmasıyla birlikte işin temelini oluşturan iplik elde ediliyor.
Bu iplikler özel dokuma yöntemleri kullanılarak akıllı kumaşa entegre ediliyor. Akıllı kumaş ise touch screen (dokunmatik ekran) özelliğini taşıyor. Kullanım alanına göre kumaş içerisine sıcaklık, basınç gibi 28 adet özellik entegre ediliyor.
Alınan datalar özel bir algoritma ile anlamlandırılıp, isteğe göre belirtilen cihaza datalar gönderiliyor ve kullanıcıyla buluşturuluyor. Son kullanıcı tarafına mobil uygulama, bilgisayar tablet, sanayi makineleri, tıbbi malzemeler üzerinde datalar kullanım şekline göre gönderiliyor.
ABD PAZARINA AÇILIYOR
Kısa süre içerisinde çalışmalarını San Francisco’ya taşıyacaklarını söyleyen Kadir Demircioğlu, B2B satış yapmayı planladıklarını belirtiyor. Demircioğlu, İlk B2B satışlarını endüstri için gerçekleştirileceklerini ifade ediyor.
Kadir Demircioğlu, “Fabrika üretim süreçlerini hızlandıracak, kalite testlerinde yüksek verimlilik sağlayacak bir ürün satışı gerçekleştiriyoruz. Askeri alanda ve sağlık alanında da aynı şekilde talepler mevcut.
Bu noktada ürün başına lisanslama modeli ile ilerliyoruz. Bankacılık, sanayi, takım elbise alanında partnerlerimizle görüşmeye devam ediyoruz” diyor.
Reisoğlu Tekstil, StartersHub ve melek yatırımcılardan oluşan bir grupla sözleşmeyi tamamladıklarını vurgulayan Kadir Demircioğlu, aldıkları yatırımın birçoğunu ABD pazarındaki büyüme ve operasyonel yapılanmaları için harcayacaklarını söylüyor.
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