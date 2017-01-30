Antalya’yı franchise başkenti yapacağız
Anadolu yatırımcılarını franchise markalarıyla buluşturacak Franchise Expo Eurasia 2017, 13-16 Nisan’da Antalya Expo Center’da düzenlenecek. Arı Fuarcılık Genel Müdürü Savaş Kemal Burkay, “Antalya’yı franchise başkenti yapacağız” diyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Franchise Expo Eurasia 2017 – Antalya Bayilik Fuarı, 13-16 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya Expo Center’da düzenlenecek. Fuarda gıda, hizmet, emlak, iklimlendirme, eğitim, telekom-bili-şim, züccaciye, enerji, teks-til-hazır giyim, kuru temizleme, kişisel bakım medikal ürünler, büyük mağazacılık, takı-aksesuar, ayakkabı, mobilya, turizm, otomotiv ve enerji gibi farklı alanlardan yatırımcılar bir araya gelecek.
Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, geniş ticaret ağlarına yakın olan Antalya’nın Franchise Expo Eurasia Fuarı için çok uygun bir lokasyon olduğunu belirten Arı Fuarcılık Genel Müdürü Savaş Kemal Burkay, “Antalya’yı franchise başkenti yapacağız diyerek bu yola çıktık” diyor. Burkay, sorularımızı şöyle yanıtladı:
Franchise Expo Eurasia Fuarı hakkında bilgi verir misiniz?
Anadolu yatırımcısıyla franchise sektörünün lider, yeni ve aynı zamanda da Anadolulu markalarını buluşturmayı hedefleyen bir fuar. 13-16 Nisan’da, baharın ilk haftalarında, Antalya’dan İzmir’e uzanan turizm beldelerindeki yatırımcılar için çok önemli olan sezonu yakalayabilecekleri bir tarihte, Antalya Expo Center ANFAŞ’ta düzenlenecek.
Hangi sektörler ağırlıklı olacak?
10 bin metrekare alanda, gıda ve içecek, hizmet, emlak, iklimlendirme, eğitim, telekom-bilişim, züccaciye, enerji, tekstil-hazır giyim, kuru temizleme, kişisel bakım-medikal ürünler gibi farklı sektörlerden 200 yerli ve yabancı yer alacak. Franchise ve master franchise markalarıyla 4 bini profesyonel 40 bin yatırımcıyı bir araya getirmeyi hedefliyoruz.
Bu fuarı düzenlemeye nasıl karar verdiniz ve neden Antalya’da düzenliyorsunuz?
Özellikle Anadolu menşeli firmaların Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki franchise ağlarını genişletmek için uygun bir platformunun bulunmaması, Franchise Expo Eurasia 2017’nin Antalya’da düzenlenmesini tetikleyen koşullardan biri oldu. Bu fuar ile Anadolu yatırımcılarını yerli ve yabancı franchise markalarıyla buluşturup markaları yakından tanımalarını ve doğru yatırım seçimi yapabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. “Antalya’yı franchise başkenti yapacağız” diyerek bu yola çıktık. Çeşitli nedenlerle İstanbul’a fuar ziyaretine gelemeyen Anadolu’dan yatırımcılar, İzmir, Muğla, Gaziantep, Konya, Kayseri gibi şehirlerimizden bu fuara arabalarıyla 3-4 saatte gelip yatırımlarını seçme fırsatı yakalayabilecekler.
Hangi ülkelerden katılımcı bekliyorsunuz?
ABD, Rusya, Gürcistan, Avusturya, Almanya, Dubai olmak üzere altı ülkeden franchise fuar organizatörleriyle karşılıklı tanıtım, katılım ve pazarlama anlaşmaları yapıldı. Fuara kadar 10, 2018’de de 30 ülkeyi kapsayacak bir global ağı oluşturmuş olacağız.
Kaç yerli şirket katılacak?
Hedefimiz 190 yerli ve 10 yabancı olmak üzere 200 markayı ağırlamak. Bu 200 marka içerisinde 120 şirketin 50 şubenin altında olduğunu ve tüm Türkiye’de şubeleşmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Ortalama 4 bin franchising sözleşmesi yapılmasını bekliyoruz.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?