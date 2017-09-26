Armut ABD’ye açıldı
Türkiye’de ev hizmetleri alanında faaliyet gösteren Armut, yurtdışı açılımına ABD ile başlıyor. Armut Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim, “Ek yurtdışı durağımız ABD oldu.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
20 yıldır yerleşmiş bir pazara sahip olan ABD’de ‘HomeRun’ markasıyla faaliyete başladık” diyor. Türkiye’de online ev hizmetleri alanında hizmet veren Armut, geliştirmiş olduğu teknolojisini ve bu alandaki bilgi birikimini yurtdışında farklı pazarlara taşıyor.
Bu hedef kapsamında ilk durağı ABD olan Armut, burada HomeRun markasıyla faaliyetlerine başladı. Amerika pazarını, alanında uzman uluslararası ekibiyle Türkiye’den yöneteceklerini söyleyen Armut. com Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim, kendi sektörlerinde trafik açısından dünyadaki ilk beş oyuncudan biri olduklarını belirtiyor.
İlk yurtdışı duraklarının yerleşmiş ve rekabetçi bir pazar olan ABD olduğunu anlatan Değim, “Ülkemiz teknolojik olanaklar ve beyin gücü açısından yurtdışı pazarlarını buradan yönetmemize olanak verecek kadar iyi durumda. Türkiye’deki hızlı büyümemize yeni pazarları da ekleyerek 2018’de gelirimizin yüzde 20’sinin yabancı pazarlardan gelmesini bekliyoruz” diye konuşuyor.
10 MİLYON SAYFA GÖSTERİMİ
Aylık 10 milyonu aşan sayfa gösterimi, 100 bin hizmet vereni ve 75 kişilik ekibiyle Armut, her ay 130 binin üzerinde hizmet talebine cevap veriyor.
Evle ilgili hizmetler başta olmak üzere 2 bini aşkın kategoride yüzde 98 müşteri memnuniyeti ile çalışmalarını sürdüren Armut, hizmet kalitesini ve teknolojisini dünya çapında da sürdürmeyi hedefliyor.
Markayı belirlerken uzun bir test sürecinden geçtiklerini ifade eden Değim, hem ev çağrışımı hem de İngilizce’de etkileyici başarı anlamında yerleşmiş bir tabir olduğu için HomeRun kelimesinde karar kıldıklarını anlatıyor. Değim, sözlerini şöyle sürdürüyor:
“İnternet sitemiz www.HomeRun.com’dan şu anda ev temizliği, boya badana, tesisatçı, fotoğrafçı ve kişisel eğitmen hizmetlerine ulaşılabiliyor. Hizmet çeşitliliği giderek artıyor. Bundan sonraki amacımız Türkiye’de yakaladığımız müşteri memnuniyetini ve büyüme ivmesini yurtdışında da sürdürebilmek.”
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