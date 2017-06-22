Avrupa ve MENA’da liderlik hedefliyor
E-ticaret ve içerik sitelerine dönüşüm optimizasyonu hizmeti veren bulut tabanlı bir pazarlama yazılımı olan Segmentify, BUBA, STRS ve ACT’ten 312 bin Euro yatırım aldı. Berlin ve Dubai’de ofis açan şirketin hedefi AB ve MENA bölgesinde liderlik.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
E-ticaret yöneticileri, hedef kitlelerine ulaşmak ve potansiyel müşterilerini sitelerine çekmek için çok yüksek pazarlama bütçeleri harcıyor. Ancak site içinde, gelen ziyaretçileri ilgilerini çekebilecek ürünlere yönlendirmekte zorlanıyorlar. Bu problemden yola çıkılarak kurulan Segmentify, kişiye özel teklif sunma konusunda dünyada en iyi deneyimi yaşatan başarılı iki örnek olan Amazon ve Netflix incelenerek hayata geçirildi.
Segmentify’in kurucusu Murat Soysal, bu sorunu yazılım otomasyonu ile nasıl çözebileceğini araştırmaya başladı. Ortağı Ergin Eroğlu ile doktora çalışmaları sırasında geliştirdiği ziyaretçi modellemesinin e-ticaret alanına uygulanabileceğini gördü. Sonrasında Segmentify’ın pazara sunulabilecek ilk versiyonunu altı ayda hazırladı ve Temmuz 2015’te de şirketi kurdu.
Segmentify, e-ticaret ve içerik sitelerine dönüşüm optimizasyonu (conversion optimization) hizmeti sunan bulut tabanlı bir pazarlama yazılımı. Bu hizmeti sağlamak için tamamını şirket içinde geliştirdiği yapay zeka ağırlıklı bir tavsiye motoru ile ziyaretçi modellemesi ve skorlama algoritması kullanıyor.
HER AY YÜZDE 20 BÜYÜME
Murat Soysal, “Ziyaretçiler ve müşteriler olarak hepimiz sitelerdeki deneyimin tek düze ve soğuk olmasından yakınıyoruz. Biz bu deneyimi, herkese aradığı ve ilgi duyacağı ürün ve kampanyaları göstererek kişiselleştiriyoruz ve zenginleştiriyoruz. Özetle herhangi bir mağazadaki satış temsilcisinin sizinle kurduğu diyaloğun ve yönlendirmelerin online dünyada gerçekleştirilmesini sağlıyoruz” diyor.
20’si sekiz ülkeden olmak üzere 100’e yakın aylık hizmet bedeli ödeyen müşteriye ulaştıklarını ifade eden Murat Soysal, her ay yüzde 20 oranında büyüme kaydettiklerini belirtiyor.
Türkiye dışında Berlin ve Dubai’de de faaliyete başlayan Segmentify, önümüzdeki aylarda yurtdışında farklı noktalara açılmaya devam edecek. BUBA, STRS ve ACT’ten toplamda 312 bin Euro yatırım alan firma, bu yıl içinde ikinci tur yatırıma da çıkacak.
Global bir girişim olmak üzere yola çıktıklarını vurgulayan Murat Soysal, sözlerine şöyle devam ediyor: “Aldığımız yatırımlarla yurtdışında büyümeye devam edeceğiz. Yıl sonunda müşteri sayısı olarak en az iki kat büyümeyi hedefliyoruz. Hedefimiz Avrupa ve MENA bölgesinde pazar lideri olmak. Bu kapsamda, Berlin ve Dubai’de ofislerimizi açtık ve ekibi kurduk. Yeni yatırımlarımızla kontak noktalarımızı artırmaya devam edeceğiz.”
ORGANİK BÜYÜDÜ
Global hareket eden bir ürün şirketi olmak vizyonuyla yola çıktıklarını söyleyen Murat Soysal, daha kuruluş aşamasında müşterilerle çok yakın hareket ettiklerine dikkat çekiyor.
Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ürüne yön verdiklerini anlatan Soysal, “Girişimimizin değiştirilemez birinci mottosu, müşteri her zaman önce gelir. Bu felsefe ile hareket ederken, ilk müşterilerimiz arasında Hürriyet ve n11.com gibi büyük referansların olması bize doğru yolda olduğumuz gösterdi. Yurtiçinde hızla müşteri memnuniyeti sayesinde kulaktan kulağa pazarlama ile organik olarak büyüdük” diyor.
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