Bayer girişimcileri destekliyor
Bayer, küresel projesi Grants4Apps’i, bu yıl ilk kez ‘Grants4Apps Turkey’ adıyla Türkiye’ye taşıyor. Şirket, Grants4Apps Turkey programıyla seçilen beş girişimi 100 gün süren bir çalışma alanı, mentorluk eğitimi ve 50 bin TL hibe ile destekleyecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Bayer, küresel projesi Grants4Apps’i, bu yıl ilk kez ‘Grants4Apps Turkey’ adı altında Türkiye’ye özel olarak hayata geçiriyor. Projenin amacı, dijital sağlık alanında büyümek isteyen teknoloji girişimcilerini desteklemek, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve girişimlerle işbirliği yaparak inovatif sağlık hizmetlerini ve kurumsal çözümleri geliştirmek.
Grants4Apps Turkey programı kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren ve fikir aşamasını geçmiş, insan sağlığı ve hayvan sağlığı iş alanlarına ya da kurumsal firmalara iş ve teknoloji çözümleri sunmaya odaklanan beş başarılı girişim, 100 gün süren bir çalışma alanı, mentorluk eğitimi ve 50 bin TL hibe ile desteklenecek.
4 MART’TA SONA ERİYOR
‘Grants4Apps Turkey’e Türkiye’nin her yerinden, üzerinde çalışılabilecek yalın bir ürüne (MVP) ya da prototipe sahip olan, sağlık sektörü çalışanlarına ve/veya hastalara fayda sağlayacak teknoloji, bilişim ve iş modeli çözümleri sunan, 18 yaşından büyük herkes başvurabilir.
Bayer’in temel faaliyet alanlarını teşkil eden insan sağlığı, radyoloji, hayvan sağlığı alanlarına yönelik ürünlerin ve/veya bu alanlardaki şirketleri destekleyen iş modelleri ve teknoloji çözümlerinin öncelikli olarak destekleneceği Grants4Apps Turkey’e, dileyen girişimciler birden fazla projeyle başvuru yaparak seçilme şansını artırabilir.
Başvuruları 4 Mart’ta sona erecek olan Grants4Apps Turkey ile ilgili ayrıntılı bilgi ve katılım şartlarına başvuru sayfasının da bulunduğu www.grant4apps.com/turkey internet sitesinde ulaşabilirsiniz.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?