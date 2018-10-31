Big Bang’de geri sayım başladı
İTÜ Çekirdek’in dünyada girişimcilere en fazla kaynak dağıtılan etkinliği ‘Big Bang Start-up Challenge’a sayılı günler kaldı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
29 Kasım’da Uniq İstanbul’da ‘odak’ temasıyla düzenlenecek etkinlik, girişimcileri yatırımcı ve kurumsal şirketlerle buluşturacak.
İTÜ ARI Teknokent bünyesinde kurulan ve Avrupa’nın en iyi ikinci, dünyanın ise en iyi üçüncü kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek’in her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği ‘Big Bang Start-up Challenge’a sayılı günler kaldı.
29 Kasım’da Uniq İstanbul’da düzenlenecek olan etkinliğin bu yılki teması ‘odak’ olacak. Girişimcilik ekosisteminin ‘odak’ noktası Big Bang Start-up Challenge’da, bu yıl yedinci kez birbirinden iddialı girişimciler yatırımcı ve kurumsal şirketlerin karşısına çıkacak.
Etkinlik hakkında konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin en iyi girişimci adayları Big Bang sahnesinde yerlerini alacak.
Geçen yıl Big Bang’de girişimcilere 17 milyon TL’yi aşan bir kaynak ulaştırmıştık. Yeni paydaşlarımız ve büyüyen girişimcilik ekosistemiyle yine büyük bir kaynağı girişimcilerle buluşturmayı hedefliyoruz” diyor.
BİNLERCE BAŞVURU
Başvuru sayısının her yıl katlanarak arttığı İTÜ Çekirdek’e bu yıl da binlerce girişimci başvuruda bulundu. Başvurular sonunda bin 200’den fazla girişimci İTÜ Çekirdek’e kabul edildi.
İTÜ Çekirdek, girişimcilere açık ofis, mini MBA/girişimcilik eğitimi, satış koçluğu, teknik altyapı desteği, laboratuvar kullanım imkanı, laboratuvar sarf malzemeleri desteğinin yanı sıra aralarında alanında uzman iş dünyası ve akademiden 300’ü aşkın gönüllü ile mentor desteği sağlıyor.
Ayrıca yatırım arayan girişimcileri, melek yatırımcı, melek yatırım ağları ve risk sermayesi şirketlerinden oluşan yatırımcı gruplarıyla tanıştıran İTÜ Çekirdek, projenin niteliğine göre ilgi duyabilecek sermaye sahipleri ve sanayicilerle de bir araya getiriyor.
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