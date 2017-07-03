Bilet satışında yeni platform geldi
Pozitif ve Doğuş Grubu şirketlerinden Doğuş Müşteri Sistemleri’nin ortaklığıyla kurulan Mobilet, keşif ve bilet alım uygulaması. Bir ay içerisinde 10 bin kullanıcıya ulaşan uygulama için hedef, bir yıl içerisinde bu rakamın 1 milyona çıkması.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Mobilet, Pozitif ve Doğuş Grubu şirketlerinden Doğuş Müşteri Sistemleri’nin ortaklığıyla kuruldu. Bununla birlikte ayrı bir yönetimi olan bağımsız bir şirket. 40 kişilik bir ekibe sahip Mobilet’in öncelikli hedefi insanlara yeni keşifler için kolay bir erişim platformu sunmak.
Mobilet ile kullanıcılar, yeni yerler, etkinlikler, sanatçılar keşfedebiliyor, etkinlikleri takip edebiliyor, kendi arkadaş gruplarıyla program yapabiliyor, diledikleri arkadaşlarının ilgilendikleri etkinlikleri görebiliyor ve farklı etkinlikler için toplu bilet alımı yapabiliyor.
Mobilet’in fikri tasarım aşamasında yaratıcı teknoloji ajansı R/GA’da yer aldı. Pozitif, Mobilet’in marka ve deneyimini kurgularken, mobil ödeme şirketi Monitise uyarladı ve uyguladı. Teknik altyapısı ve yazılımı ise Doğuş Teknoloji tarafından geliştirildi. Mobilet’in gelir modeli temelde, satılan bilet başına alınan hizmet bedeline dayanıyor.
Kullanıma açıldığı bir ay içerisinde 10 bin kullanıcıya ulaştıklarını söyleyen Mobilet Genel Müdürü Karaoğlan Taşçı, bir yıl içerisinde bu rakamı 1 milyona taşımayı hedeflediklerini belirtiyor.
KOLTUK REZERVASYONU
Mobilet üzerinden alınan biletlerin basılı kopyalarına ihtiyaç duyulmuyor. QR kod olarak Mobilet’in içindeki ‘Cüzdan’ sekmesine iletilen bilet mail olarak gönderiliyor ve PDF olarak yazdırılabiliyor. Mobilet ile tek işlemde birden fazla etkinlik için birden fazla sayıda bilet alımı ve rezervasyonu gerçekleştirilebiliyor.
Kullanıcılar, kendileri ve arkadaşları için toplu bilet alımı yapabildikleri gibi, arkadaşlarının satın alabilmesi için bilet veya koltuk rezerve edebiliyor.Adına rezervasyon yapılan kişi, Mobilet kullanıcısı olmasa da SMS yoluyla rezervasyon bilgisini alıyor.
Rezervasyon bilgisini alan kişi Mobilet’e giriş yaparak kendisine ayrılan bileti satın alabiliyor. Çeşitli nedenlerle biletini aldığı etkinliğe gidemeyecek olanlar, biletlerini Mobilet üzerinden istedikleri kişiye transfer edebiliyor.
İŞBİRLİĞİ ARAYIŞI
Organizatörlerin etkinliklere katılan kitlenin yaş grubu, cinsiyeti gibi ölçümleri yapamadığını söyleyen Karaoğlan Taşçı, Mobilet ile artık bunun mümkün olacağını ifade ediyor. Bankalar, telekom operatörleri, sosyal medya mecraları ile işbirliklerine imza atılacağını belirten Taşçı, kurdukları sistemle organizatörlerin de birbirleriyle daha etkin iletişim halinde olacağını ve bunun büyük bir ekosistem yaratacağını vurguluyor.
Halihazırda Mobilet ile Bodrum Müzik Festivali, Babylon Soundgarden, Uniq Açıkhava Film Festivali, Uniq Sound İstanbul Summer Edition etkinlikleri, Akbank Caz Festivali biletlerine ulaşılabiliyor.
Önümüzdeki günlerde Babylon’un yeni sezon etkinlikleri, sinema biletleri ve Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı’nın maç biletleri de Mobilet’ten satın alınabilecek. Biletli etkinliklerin yanı sıra bomontiada programındaki ücretsiz deneyimler için de Mobilet ile rezervasyon yapılabilecek.
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