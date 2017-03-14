BodyFit girişimcileri bekliyor
Pilates, yoga ve meditasyon dersleri sunan bir stüdyo olan BodyFit, franchise vererek Türkiye genelinde büyümeyi hedefliyor. 250 bin ile 300 bin TL arasında yatırımla kurulabilecek şubeler için aylık ciro hedefi ise 50 bin ile 70 bin TL aralığında değişiyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Pilates, yoga ve meditasyonu tek bir çatı altında toplayan BodyFit franchise veriyor. BodyFit’te aletli pilates, mat pilates, kardiyo pilates, Vinyasa yoga, temel yoga gibi dersler veriliyor. Kendi hayalini gerçekleştirmek ve bu alanda profesyonelleşmek isteyenler için BodyFit Eğitmenlik Akademisi’ni kuran Burcu Vurkaç, beş dönemdir sektöre pilates eğitmeni yetiştiriyor.
Vurkaç, kendi yerini açmak isteyenler için de BodyFit franchise sistemiyle kurulu bir düzen ve metotları belli bir iş planı sağlıyor. Üniversite mezunu olma şartıyla başvuruları değerlendiren Vurkaç, BodyFit franchise’larının yatırımlarının 12 ile 20 ay arasında kâra geçeceğini öngörüyor.
BEŞ ŞUBE AÇILACAK
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği’ni kazanarak Antalya’dan rotasını İstanbul’a çeviren Burcu Vurkaç, stajlar ve çeşitli iş deneyimleriyle bir arada tamamladığı eğitim hayatından sonra 10 yıl boyunca kurumsal şirketlerde çalıştı.
Vurkaç, pilates ile ilk tanıştığında ise BodyFit’in tohumlarını attı. Nişantaşı’nda bulunan şubeyle faaliyet gösterdiklerini söyleyen Vurkaç, “Henüz bir franchise’ımız yok. Altyapıyı kurmadan önce gelen franchise taleplerinin tamamım geri çevirdik. Franchise altyapımızı tamamladık ve şu an gelen talepleri değerlendirme aşamasındayız” diyor.
2017 yılında beş franchise şube açılması hedefleniyor. Öncelikle İstanbul’da olmak üzere, Ankara, İzmir, Antalya, Adana gibi şehirlerde franchise şubelerin açılması planlanıyor. Franchise giriş bedeli olarak 177 bin 500 TL alınıyor. Toplam yatırım maliyeti ise 250 bin ile 300 bin TL aralığında.
Franchise şubeler için hedeflenen aylık cironun ortalama 50 bin ile 70 bin TL aralığında olması bekleniyor. Kar marjı lokasyona göre değişiyor. Burcu Vurkaç, “Yatırımın 12 ile 20 ay aralığında kendisini geri ödemesi öngörülüyor” diye konuşuyor.
ÜÇ AY ROYALTY ALINMIYOR
Royalty bedeli olarak aylık 2 bin TL alınıyor. Royalty bedeli, cirodan bağımsız olarak sabit bir bedel olarak belirlenmiş durumda ve aylık olarak tahsil ediliyor. Şubenin açıldığı ilk üç ay royalty ödemesi alınmıyor. Reklam bedeli ise aylık cironun yüzde 2’sini oluşturuyor. Reklam bedeli altı aylık periyotlarla tahsil ediliyor. Şubenin açıldığı ilk üç ay için bu bedel de alınmıyor.
Burcu Vurkaç, franchise adaylarında aradıkları özellikleri ise şöyle anlatıyor: “Dinamik, pozitif düşünen, öğrenmeye açık, enerjik, çalışkan, kendi işini kurmak isteyen ve aynı zamanda işletmeciliğin zorluklarına hazır olan, işletmesinin başında olacak, üniversite mezunu, markamızı taşıyabilecek ve değerlerimize sahip çıkacak girişimciler ile çalışmayı hedefliyoruz.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Öncelikle İstanbul’da olmak üzere, Ankara, İzmir, Antalya, Adana gibi şehirlerde franchise şubelerin açılması planlanıyor.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 177 bin 500 TL alınıyor. Toplam yatırım maliyeti ise 250 bin ile 300 bin TL arasında değişiyor.
Ciro hedefi: Franchise şubeler için hedeflenen aylık cironun ortalama 50 bin ile 70 bin TL aralığında olması bekleniyor.
Kâr marjı: Yatırımın 12 ile 20 ay aralığında kendisini geri ödemesi öngörülüyor
Bayilerde aranan özellikler: Dinamik, pozitif düşünen, öğrenmeye açık, enerjik, çalışkan, kendi işini kurmak isteyen ve aynı zamanda işletmeciliğin zorluklarına hazır olan, işletmesinin başında olacak, üniversite mezunu kişiler tercih ediliyor.
Bşvuru için iletişim: 0212 232 77 01
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