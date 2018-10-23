Burgerde girişim fırsatı
Burgerde girişim fırsatıBigbang Burger, yeni franchise şubeler açacak. Şu an beş şubeyle faaliyet gösteren marka 2019 sonuna kadar 10 şubeye ulaşmayı hedefliyor. 175 bin TL franchise giriş bedeli alınan bu iş modeli için girişimcilere yüzde 15 ile yüzde 20 arasında kâr marjı sunuluyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Bigbang Burger, 2012 yılında Ankara’da İstanbul Yolu üzerinde yer alan bir benzinlik içerisinde üniversite yıllarından arkadaş Ozan Bumin ve Serkan Aslan tarafından kuruldu.
İki yakın arkadaş yurtdışında sıkça deneyimledikleri fast casual dining (fast food ile normal restoranlar arasında kalan tarzdaki restoranlar) sektörünü Türkiye’ye taşımayı ve bu yeni konsepti tanıtmayı hedeflediler.
Böylece Bigbang Burger hayata geçti. Günlük üretilen yüzde 100 dana eti köfteleri, kendine özel reçeteli ekmekleri ve soslarıyla 2012 yılında ilk şube Çamlıca’da açıldı.
Bu şube kulaktan kulağa yayılarak özellikle bölgede çalışan beyaz yakalıların dikkatini çekti. Bunun üzerine Ankara’nın popüler lokasyonları Tunalı ve Bahçeli’de de şubeler açıldı. 2017 yılında ise ilk kez franchise verilmeye başlandı.
YOĞUN LOKASYONLAR
Biri franchise olmak üzere şu an toplam beş şubeyle faaliyet gösteren marka için 2019 yılının sonuna kadar 10 şubeye ulaşılması hedefleniyor. Franchise giriş bedeli 175 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 8 royalty ve yüzde 1 reklam katkı payı alınıyor. Ozan Bumin, özellikle İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Konya ve Ankara’yı hedeflediklerini söylüyor.
Ozan Bumin, Bigbang Burger’ın günlük üretilen taze ve misafirinin siparişinin ardından pişirme işlemi başlayan bir burger deneyimi sunduğunu ifade ediyor. Bumin, “Geliştirmiş olduğumuz ekipmanlar sayesinde bu deneyimin müşteriye ulaşması siparişin ardından sadece beş dakika sürüyor.
Bu süre içerisinde de kasada beklemenize gerek yok. Siparişiniz hazır olduğunda jtech çağrı cihazıyla bilgilendirileceğiniz için sınırsız içecek ve fıstığın tadını çıkararak bekleyebilirsiniz” diyor.
Markanın hem cadde üstü bahçeli şube hem de AVM içerisi food court konseptine uygun olduğunu ifade eden Ozan Bumin, şubelerin şehrin ulaşım yolları üzerinde olması gerektiğine dikkat çekiyor.
GÜVENİLİR YATIRIMCILAR
Şirket, franchise alacak girişimciler yüzde 15 ile yüzde 20 arasında kâr marjı sunuyor. Şubelerin ciro hedefleri ise bulundukları bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Ozan Bumin, franchise adaylarında aradıkları özellikleri şöyle anlatıyor: “Bayi adaylarımızdan beklentimiz yaptıkları işe kalplerini koymaları ve özenle büyütülen markanın ve misafirlerin güvenle emanet edilebilecekleri bir partner olmaları.
Bunun yanı sıra vizyoner bakış açısına sahip olması, kendisini geliştirmeye açık olması, öğrenmeye açık olması ve işletmenin tüm detayları hakkında öğrenmeye açık olması, aynı zamanda uzmanlık gerektiren konularda konuyu uzmanına bırakabilmeyi bilmesi beklentilerimiz arasında.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Konya ve Ankara.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 175 bin TL alınıyor. Ciro hedefi: Lokasyona göre değişiyor.
Kâr marjı: Yüzde 15 ile yüzde 20 arasında.
Bayilerde aranan özellikler: Vizyoner, kendisini geliştirmeye ve öğrenmeye açık yatırımcılar tercih ediliyor.
Başvuru için iletişim: franchise@bigbangburger.com
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