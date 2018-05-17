Büyüyen girişimciye destek
Vodafone, scaleup (büyümekte olan girişimci firma) ekosistemi için ‘Vodafone Vitrin’ programını başlattı. Vodafone, bu firmalara satış, pazarlama, teknoloji ve operasyon konularında destek vererek uluslararası pazarlarda büyümelerine yardımcı olacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Vodafone, bir mobil uygulama üzerinden müşterilerine dijital servis ya da ürün sağlayan firmalarla işbirliği yapmak üzere ‘Vodafone Vitrin’ adıyla yeni bir program geliştirdi.
Program kapsamında yerli scaleup firmalara (büyümekte olan girişimci firmalar) satış, pazarlama, teknoloji ve operasyon konularında destek verecek olan Vodafone, sağlayacağı kaldıraç etkisiyle bu firmaların Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda hızlı, doğru ve etkili büyümesine yardımcı olacak.
Vodafone Vitrin üyeleri, Türkiye pazarında kendilerini kanıtladıkları takdirde dünyaya da açılarak dijital ürün ve servislerini Vodafone’un faaliyet gösterdiği coğrafyalardaki 520 milyonu aşkın müşterisine sunma fırsatı yakalayacak.
Vodafone, bu program sayesinde, bireysel ve kurumsal müşterilerine hayatı kolaylaştıran dijital ürün ve servisler sunma imkânı da bulacak.
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Tüm faaliyetlerinin merkezine müşterilerini koyduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Bu programla, ürünü veya servisi müşteriyle buluşmaya hazır scaleup firmaları destekleyeceğiz. Bu firmalarla kurduğumuz işbirliğiyle abonelerimizin hayatını kolaylaştıran dijital ürün ve servislerin gelişmesine destek olacağız” diyor.
Vodafone Vitrin programına kabul edilen firmalar, standart olarak Silver segmentte başlıyor. Program kapsamında altı ayda bir performans değerlendirmesi yapılıyor.
Performansı iyi bulunan firmalar Gold ya da Platinum segmente yükseltilirken, performansı stabil bulunan firmalar mevcut segmentinde kalmaya devam ediyor.
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