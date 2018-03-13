Çay mağazası açabilirsiniz
Bir çay mağazası zinciri olan Demlik, franchise verecek yeni girişimciler arıyor. Bu yıl Türkiye’de 12 ilde 25 yeni şube açılması planlanıyor. Bunun yanı sıra yurtdışına yönelik planlar da var. Şirket, Berlin, Nurnberg, Amsterdam gibi şehirlerde de mağazalar açacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin ilk çay fabrikası 1947’de Rize’nin Fener mahallesinde kuruldu. Yıllık kişi başına çay tüketimimiz bin 250 bardak olarak ifade ediliyor. Türkiye’nin günlük ortalama çay tüketimi ise 245 milyon bardak.
Günlük ortalama çay tüketiminin yüzde 65’i evlerde, yüzde 13’ü işyerlerinde, yüzde 11’i misafirlikte, yüzde 5’i kafelerde, yüzde 4’ü kahvehanelerde yapılıyor. Dünyanın önde gelen çay tüketicisi ülkelerinden biriyiz. Dolayısıyla bu alanda girişim fırsatlarından da bahsetmek mümkün.
Türkiye’de son dönemde yükselen trend haline gelen kahve zincirlerine karşı çaycılar da harekete geçti. Bu alanda markalaşma ve zincirleşme faaliyetlerine giren girişimlerden biri de Demlik.
Demlik, 2013 yılında üç girişimci tarafından Bursa’da kuruldu. İlk şubesi Bursa Korupark AVM’de açılan Demlik, bir çay mağazası zinciri. Kiosk olarak başlanan bu iş modeli bugün 450-500 m2’lik çay mağazalarına dönüştü. Demlik’in kurucu ortağı Murat Küçükel, iki arkadaşıyla beraber girdiği işe beş ay sonra tek başına devam etti. Daha sonra aldığı iki yatırımcı ortakla da hedef büyüttü.
12 İLDE 25 YENİ ŞUBE
Demlik, franchise vererek büyüyor. Yatırım için lokasyonun yoğun olduğu yerler tercih ediliyor. Şu an 42 franchise şube sayısına ulaştıklarını söyleyen Murat Küçükel, “2018 yılı özel-likle çok hızlı büyüyeceğimiz bir yıl olacak. Şu an planımızda 12 ilde 25 adet franchise şube açmak var” diye konuşuyor. Küçükel, AVM’le-rin yanında caddelerde de büyüyeceklerini dile getiriyor.
Franchise bedellerinin 50 bin TL olduğunu belirtiyor. Son dönemde kahve zinciri furyası yaşansa da Türk halkının çayı sevdiğini ve gelir düzeyi olarak da çaya daha uygun olduğunu vurguluyor. Bu yıl, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Lüleburgaz’da franchise şube açmayı hedeflediklerini belirten Küçükel, royalty bedeli olarak franchise şubelerden aylık 2 bin 500 TL + KDV aldıklarını sözlerine ekliyor.
YURTDIŞINA AÇILACAK
Murat Küçükel, yeni mağazaların 10’unun yurtdışında olacağı bilgisini veriyor. Küçükel, sözlerine şöyle devam ediyor: “Geleneksel lezzetimiz çayı, ona yakışacak bir mağaza konsep-tinde dünya ile buluşturmaya hazırlanıyoruz. Demlik’in hızla büyüdüğü Türkiye pazarındaki gücünü şimdi de global arenaya taşıyacağız.
Ticari stratejimiz ve yüksek kalite anlayışımızla öncelikli olarak Berlin, Nurnberg, Amsterdam, Köln, Stuttgart ve Doha şehirlerine Demlik markamızı taşıma hedefimiz var. Önümüzdeki beş yıllık master planlarımız doğrultusunda Avrupa ve Ortadoğu’da yayılım göstereceğiz.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: AVM’ler ve caddeler.
İlk sermaye: 50 bin TL franchise giriş bedeli alınıyor.
Ciro hedefi: Lokasyona göre değişiyor.
Bayilerde aranan özellikler: İşinin başında durabilecek girişimciler aranıyor.
Başvuru için: 444 81 79
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