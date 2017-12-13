Chobani yeni start up’lar arıyor
Chobani markasıyla ABD’de gıda sektörünün en büyükleri arasına giren iş insanı Hamdi Ulukaya’nın başlattığı girişimci destek programları için ikinci dönem başvuruları başlıyor. Yeni kayıt döneminde ABD programına 24 girişimci adayı ve altı start up davet edilecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Türkiyeli genç girişimciler için harekete geçerek iki ayrı destek programı açan Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG), yeni başvuruları almaya hazırlanıyor. Başvurular arasından seçilecek 24 girişimci adayı ve altı start up sahibi, Türkiye’deki eğitimlerin ardından alanında uzman mentorlarıyla bir araya gelmek ve deneyim kazanmak üzere ABD’deki girişimcilik kampına katılacaklar.
Türkiye‘de kurulmuş start up’ların ABD pazarına ve dünyaya açılmasına destek olmak için açılan HUG Startup Destek Programı başvuruları, 15 Aralık 2017 ile 20 Ocak 2018 arasında yapılabilecek.
Bir girişim fikri olan ve bunu hayata geçirmek için destek arayan gençlere yönelik olan HUG Girişimci Adayı Destek Programı başvuruları ise 13 Ocak-18 Şubat 2018 arasında alınacak. Başvurular, www.ulukayagirisimi.com üzerinden yapılabilecek.
5 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE
Chobani markasının sahibi girişimci Hamdi Ulukaya’nın başlattığı Hamdi Ulukaya Girişimi Startup ve Girişimci Adayı Destek programlan, hayallerini uzun vadeli, yenilikçi çözümler bularak hayata geçirmek isteyen Türkiyeli genç girişimcilere ve start up’lara destek veriyor.
Hamdi Ulukaya Girişimi, ABD ve Avustralya’da gıda start up’larına özel olarak yürütülen Chobani Kuluçka Merkezi’nden (Chobani Food Incubator) farklı olarak, başka sektörlerden olsalar da benzer bir vizyona sahip işletmeleri ve girişimcileri aynı şemsiye altında toplayan çok daha geniş bir odak alanına sahip.
Programların Amerika ayağında genç girişimciler Chobani’de uygulamalı çalıştay-lara, New York Üniversitesi’nde seminerlere katılıyor, çeşitli şirket, start up ve hızlandırma merkezlerine planlı ziyaretler gerçekleştiriyorlar.
Startup Destek Programı’na katılan şirketlere Chobani’nin New York SoHo’daki Kuluçka Merkezi’nde kendileri için ayrılan özel alanda şirketlerini geliştirme olanağı sunuluyor.
Genç girişimciler ve girişimci adayları HUG programlarına tam burslu olarak katılıyor ve tüm giderleri Chobani tarafından karşılanıyor. Program kapsamında, beş yıl için 5 milyon dolarlık bütçe oluşturuldu.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?