Çikolata dünyasına yeni marka
Seda Girit’in profesyonel hayatta elde ettiği tecrübesini aktardığı Maroon Chocolate şubeleşmeye başlayacak. Franchise vererek büyümeyi hedefleyen marka, aylık 90-150 bin TL arasında ciro vaat ediyor. Yatırım maliyeti ise 20-30 bin dolar arasında bulunuyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Kadın girişimci Seda Girit, üniversitede turizm işletmeciliği okudu ve stajını yaptığı Divan Hotel’de çikolata dünyasıyla tanıştı. Profesyonel kariyeri hizmet sektöründe pazarlama ve yönetim olarak ilerledi. 2008 yılında ise çikolata, pasta ve kurabiye tekrar hayatına girdi.
Butik çikolata ve pastacılık alanında pazarın prestijli bir markasını altı yıl süreyle yönetti. Aldığı eğitimler, kazandığı vizyon, öğrendiği reçeteler Girit’i Maroon Chocolate markasını yaratma ve yönetme sürecine götürdü.
150 metrekarelik atölyede dünyanın birinci sınıfı olarak kabul edilen Pierre Hermes, Patric Roger, Pierre Marcolini reçeteleriyle çikolatalar, pastalar, kekler üretmeye başlayan kadın girişimci, “Maroon Chocolate markasını yaratırken zaten hayalimiz gerçek çikolatayı kalite ve lezzetten ödün vermeden imal ederek herkese ulaştırabilmekti” diyor.
Küçük ama samimi bir konsept oluşturduklarını söyleyen Seda Girit, insanların yurt-dışında olduğu gibi uğrayıp çok küçük miktarlarda da olsa çikolata ve pasta alıp gidebileceği ya da dilerse oturarak çikolata, pasta ve kahve eşleşmelerinden oluşan gurme lezzetleri deneyimleyebileceği bir mekan kurguladıklarını belirtiyor.
UYGUN GİRİŞ BEDELİ
Şu ana kadar Eately, Gallerie La Fayette ve birçok gurme markete ürün verdiklerini vurgulayan Seda Girit, “Tıpkı yurtdışında, özellikle de Paris’te gözlemlediğimiz gibi bir konsept çerçevesinde, gerçek çikolatayı ve çikolata kültürünü Türk kültürüyle buluşturmak için yelken açtık. Kendimize ait ilk mağazamızı 2018 yazında açmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.
İlk mağazanın İstanbul Anadolu Yakası’nda açılması hedefleniyor. Bu yılın sonuna kadar İstanbul toplamında 10 şube açmayı hedeflediklerini anlatan Seda Girit, Bursa, İzmir gibi diğer büyük şehirlerle ilgili de çalışmalarının olacağını sözlerine ekliyor.
Maroon Chocolate için franchise verilecek. Franchise giriş bedeli olarak 5 bin dolar belirlenmiş durumda. Seda Girit, yatırımcıyı zorlamamak adına giriş bedelini düşük tuttuklarını belirtiyor. Şubeler için toplam yatırım maliyeti 20 bin ile 30 bin dolar arasında değişiyor. Lokasyon olarak uygun yerler, kültür seviyesi yüksek, yaya trafiği yoğun olan bölgeler olarak ifade ediliyor.
Kâr marjı ortalama olarak yüzde 50 seviyesinde. Şubelerden yüzde 2 ile yüzde 3 arasında royalty bedeli alınıyor. Mağazalar için aylık ciro hedefi 90 bin ile 150 bin TL arasında değişiyor. Girit, “Franchise adaylarından beklentimiz, benzer vizyonda olmamız. Ayrıca finansal olarak ise banka referans mektubu ya da teminat da istiyoruz” diyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Trafiğin yoğun olduğu bölgeler, AVM ya da caddeler.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 5 bin dolar alınıyor. Toplam yatırım maliyeti ise 20 bin ile 30 bin dolar arasında değişiyor.
Ciro hedefi: Aylık 90 bin ile 150 bin TL arasında.
Kâr marjı: Yüzde 50.
Bayilerde aranan özellikler: Marka ile benzer vizyonda olan, banka referans mektubu ya da teminat gösterebilecek yatırımcılar aranıyor.
Başvuru için: bayi@maroonchocolate.com
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