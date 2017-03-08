Çocuk sporunda iş fırsatı
ABD’li çocuk spor zinciri My Gym, Türkiye’de franchise vererek büyüyor. Şirket bu yıl İzmir, Ankara, Adana ve Samsun illeriyle Trakya Bölgesi’ne odaklanmayı hedefliyor. Bir My Gym şubesi 122 bin dolar yatırım maliyetiyle kurulabiliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Çocuklara yönelik ABD’li spor zinciri My Gym, ilk kez 1982 yılında Kaliforniya’da kuruldu. Şu an dünyanın dört bir yanında 30’dan fazla ülkede hizmet veriyor. My Gym, altı haftalık bebeklerden 13 yaşa kadar olan çocukların fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimlerine yardımcı olmak için programlar uyguluyor.
Çocuklara güç, denge, koordinasyon, çeviklik, esneklik ve sosyal beceri kazandırırken, aynı zamanda keyifli zaman geçirmelerini de sağlamaya çalışıyor. My Gym’in Türkiye’de 10 şubesi bulunuyor. My Gym Türkiye, 2017 ve sonrası için de çalışmalara devam ederek yeni franchise’larla daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor.
122 BİN DOLARA KURULUYOR
Daha önce profesyonel olarak bankacılık sektöründe çalışırken girişimci olmaya karar veren ve My Gym’in Türkiye isim hakkını devralan My Gym Türkiye Master Franchise’ı Ece Kabaoğlu, “My Gym olarak günümüz çevre koşullarında azalan oyun alanlarının yerine, çocukların güvenle oynayıp fiziksel aktiviteler yapabilmelerine olanak sağlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden bu olanakları olabildiğince erişilebilir kılmak için gelen franchise tekliflerini titizlikle inceliyoruz” diyor.
Franchise giriş bedelinin 60 bin dolar olduğu bu iş modelinde, 62 bin dolar da ekipman yatırım maliyeti bulunuyor. Yani toplam yatırım 122 bin doları buluyor. Bu yıl öncelikli olarak İzmir, Ankara, Adana ve Samsun illeriyle Trakya Bölgesi’ne odaklanılacak.
Yüzde 6 royalty bedelinin alındığı My Gym merkezlerinde şubeler için aylık minimum 70 ile 80 bin TL arasında ciro hedefleniyor. Bir şubede 7-8 arası personel çalıştırılıyor. Bu personelin büyükçoğunluğunu eğitimli öğretmenler oluşturuyor. My Gym’de aynı zamanda doğum günü partileri gibi etkinlikler de düzenlenebiliyor.
YÜZME OKULU GELİYOR
Ece Kabaoğlu, velilerden son zamanlarda yüzme havuzu konusunda aldıkları talepler nedeniyle ocak ayında Amerika’nın ünlü bir yüzme okulu olan SwimLabs’i Türkiye’ye getirdiklerini de belirtiyor. Kabaoğlu, bu konuda şu bilgileri veriyor: “SwimLabs, diğer yüzme okullarından çok farklı bir havuz sistemine sahip. Bu sistemle altıncı aydan itibaren her yaşa uygun olarak eğitim verebiliyoruz. Akıntı hızı, eğitmenler tarafından istenilen seviyeye göre ayarlanabiliyor.
Böylece çocuklar en doğru şekilde yüzme biçimini öğrenirken, vücutlarını suda daha iyi kullanma becerisini de kazanıyorlar. SwimLabs için de franchise verme konusu üzerinde çalışıyoruz.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: İzmir, Ankara, Adana, Samsun ve Trakya Bölgesi.
İlk sermaye: Franchise giriş bedelinin 60 bin dolar olduğu bu iş modelinde 62 bin dolar da ekipman yatırım maliyeti bulunuyor.
Ciro hedefi: Aylık minimum 70 bin ile 80 bin TL arasında.
Bayilerde aranan özellikler: Çocuklarla vakit geçirmeyi seven, çalışkan, girişimci bir ruha ve yatırımın gerektirdiği finansal kaynaklara sahip kişiler.
Başvuru için iletişim: www.mygym. com.tr
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