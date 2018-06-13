Dijital okuryazar yapacak
Teknosa, 2007 yılından bu yana Habitat Derneği ile birlikte sürdürdüğü Kadın için Teknoloji projesi kapsamında, ücretsiz teknoloji eğitimleri vererek kadınları dijital okuryazar yapıyor. Eğitimler, bu yıl 11 ilde yaz döneminde de devam edecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Teknosa ve Habitat Derneği ortaklığında 11 yıldır süren sosyal sorumluluk projesi ‘Kadın için Teknoloji’nin yaz aylarında da devam edecek yeni dönem eğitimleri başladı. Yıl sonuna kadar Adana, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Trabzon, Aydın, Manisa, Kırklareli, Bursa, Malatya ve Kayseri’de _ düzenlenecek eğitimlerle 2 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.
Proje ile kadınların dünya ile etkileşim halinde olması, internetin geniş imkanlarına erişerek ilgi alanlarına göre istedikleri bilgiye kolayca ulaşması, banka işlemleri, online alışveriş gibi hayatı kolaylaştıran işleri yapabilmesi amaçlanıyor.
Eğitimler sonunda dijital okuryazar haline gelen kadınlar, sosyal medya platformlarını etkin şekilde takip edebilecek ve bu kanallardan kendi girişimlerinin tanıtımını yapacak.
KAPSAM GENİŞLEDİ
2018 yılı itibarıyla verilen eğitimlerin kapsamı daha da genişletilerek eğitim içeriğine bilgisayar, internet ve sosyal medya / kullanımının yanı sıra internet üzerinde reklam, basit tasarımlar, mobil cihaz & kullanımı ve güvenliği ile hayatı kolaylaştıran mobil uygulamaların kullanımı da dahil edildi.
11 yılda 16 binden fazla kadına sunduğu ücretsiz teknoloji eğitimleri ile toplumun gelişimine katkı sağlayan Teknosa ve Habitat Derneği, projeye önümüzdeki dönemde de devam ederek, eğitimleri daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Proje iş ortağı Habitat Derneği’nin gönüllü genç eğitmenlerinin desteğiyle gerçekleştirilen eğitimlerin düzenleneceği iller ve duyurular hakkında bilgi almak için www.instagram. com/kadinicinteknoloji/ hesabını takip etmek, eğitimlerden yararlanabilmek içinse kadinicinteknoloji@habitatdernegi.org adresine başvurmak yeterli oluyor.
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