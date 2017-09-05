Dünyada daha aktif olacağız
Koç Holding’in yüksek teknoloji ve mühendislik projelerine yatırım yapan şirketi inventram, altı şirket yatırımı, 42 patent yatırımı, dokuz teknoloji ticarileştirme gerçekleştirdi. Şirket, önümüzdeki dönemde dünya pazarlarında daha aktif olmayı planlıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
İnventram, Koç Topluluğu’nun teknoloji yatırım şirketi. Nisan 2010’da kurulmuş bir erken aşama teknoloji, inovasyon ve fikri mülkiyet hakları yatırım, ticarileştirme ve danışmanlık şirketi olan İnventram, geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük yatırım gruplarından Mitsui ile ortaklık anlaşması imzaladı.
97 milyar dolara ulaşan toplam varlığı ve 42 milyar dolarlık cirosu ile dünyanın ve Japonya’nın en büyük yatırım gruplarından biri olan Mitsui, İnventram’ın yüzde 30 hisse ortağı oldu. İnventram Genel Müdürü Cem Soysal, “Yeni alanlarda projesi olan her girişimciyle temas kurmak hedeflerimiz arasında yer alıyor.
Ayrıca hedeflerimiz arasında dünya pazarlarında daha aktif olmak da var” diyor. Soysal, sorularımızı şöyle yanıtladı:
İnventram hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
İnventram, buluşların patent ile korunması ve lisanslanması, teknoloji şirketlerine sermaye artırımı yöntemiyle yatırım yapılması, ileri teknoloji içeren fikir ya da prototiplerin hayata geçirilmesi ya da var olan küçük ve orta ölçekli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin büyük şirketlerle buluşturulması üzerine hizmet veriyor.
Şu ana kadar kaç girişime, ne kadarlık destek verdiniz?
İnventram olarak bugüne kadar patent yatırımı, şirket yatırımı ve teknoloji ticarileştirme alanlarında 5 bin 600’den fazla proje başvurusu aldık. Kurulduğumuz günden bu yana altı şirket yatırımı, 42 patent yatırımı, dokuz teknoloji ticarileştirme ve 21 preferred partner iş ortaklığı gerçekleştirdik.
Preferred Partners’ı biraz daha açar mısınız?
Teknoloji ticarileştirme modelimiz olan İnventram Preferred Partners ile Türkiye’de eşi olmayan ilk KOBİ-büyük şirket buluşturma köprüsünü kurduk. İnventram olarak, Preferred Partners sistemimiz ile küçük ve orta ölçekli teknoloji şirketlerini Koç Topluluğu firmaları ya da sektörlerinin öncü olan firmalarıyla buluşturuyoruz. Bu sistem sayesinde inovatif ürün ya da servis yaratan küçük ve orta ölçekli teknoloji şirketleri büyük firmalarla iş yapabilme imkanı buluyor.
Gelecekte hangi alanlarda çalışmayı planlıyorsunuz?
Yeni alanlarda projesi olan her girişimciyle temas kurmak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca hedeflerimiz arasında dünya pazarlarında daha aktif olmak da var. Mesela kanamayı durduran elektrostimülatör teknolojisiyle ilk yardım ve acil servis ürünüyle dünya pazarlarını hedefliyoruz. Bu teknolojinin aynı zamanda Amerika Savunma Dairesi tarafından da inovatif buluşlar arasına seçildiğini belirtmemde fayda var. Öte yandan artırılmış sanal gerçeklik ve giyilebilir akıllı görüntüleme teknolojileri üzerine de çeşitli yatırımlar yapıyoruz.
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