En çok fonlanan Türk start up
Kitlesel fonlama platformu Kickstarter’dan toplam 900 bin doların üzerinde ön satış geliri elden Türk start up Monument, geliştirdiği ürünle fotoğrafları düzenleyerek saklıyor ve böylelikle hiç bir fotoğraf karışmıyor. Monument için yeni bir yatırım turu hedefleniyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Ercan Erciyes ve Semih Hazar tarafından Türkiye’de kurulan, ardından İTÜ GATE desteğiyle Amerika’da Chicago kentine açılan Monument, aslında girişimcilerin kendi ihtiyaçları üzerine kurulan bir iş modeli.
Erciyes ve Hazar’ın sahip oldukları binlerce resim ve videonun bazılarının telefonlarında, hatta bir çoğunun bilgisayar ve hard disklerde dağınık durmasıyla ortaya çıkmış. Bulut sistemler için her ay para ödemeleri gereken girişimciler, gizliliğin de kolayca ihlal edilebileceğini gördüler.
Bunu çözecek bir ürünün olmadığını fark eden Erciyes ve Hazar, bir prototip geliştirdi. Yüzlerce kişi ile ihtiyaçları üzerine görüştükten sonra projeyi Mart 2016’da Kickstarter’da kitlesel fonlamaya açtılar ve bunun üzerine çalışmaya başladılar.
Kickstarter’da çıkan ilk ürün Monument, ‘embedded computer vision’ (gömülü yapay görme) teknolojileri üzerine yapılan çalışmaların ilk sonucu. Sürdürülen çalışmalar temelde resim, video işleme ve tanıma, dağınık bilgi işleme teknolojileri üzerine yoğunlaşılıyor.
Geliştirilen ürün fotoğrafları düzenleyerek saklıyor ve böylelikle hiç bir fotoğraf karışmıyor. Hedef ise bu teknolojileri tüketicinin hayatına entegre ederek dijital resim ve videolara erişimde farklı birtecrübe sunmak ve bu alandaki ihtiyaçlara yanıt vermek.
TOP 100 PROJE ARASINDA
Kickstarter’da fonlamaya açıldıktan sonra toplam 900 bin doların üzerinde ön satış geliri elde ettiklerini söyleyen Erciyes, “Bir anda 94 ülkeden 7 binin üzerinde kullanıcımız oluştu. Bu sonuçla Türkiye’den en çok fonlanan proje olduk; halen Kickstarter’da Top 100 proje arasındayız” diyor.
StartersHub’ın Startupbootcamp İstanbul 2015 kampında da yatırım turuna çıkan Monument, toplam 400 bin dolar yatırım aldı. Şu anda da yeni bir yatırım süreci için tura çıkılmasının hazırlıkları yapılıyor.
Merkez ofislerinin Chicago’da olduğunu ifade eden Erciyes, İstanbul’da ayrıca bir AR-GE ofislerinin bulunduğunu ifade ediyor. Ön satış öncesi yoğun bir şekilde müşteri görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirten Erciyes, “Müşteriyi çok iyi anlamak ve ihtiyaçlara göre ürünün özelliklerini oluşturmak bizim için en önemli strateji. Şimdi de kullanıcılarımızın hayatlarında farklılık yaratıp, sürekliliğimizi devam ettirmek istiyoruz” diye konuşuyor.
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