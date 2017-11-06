Etiler Marmaris franchise veriyor
Kurumsallaşma çalışmalarına 2015 yılında hız veren, depo, soğuk zincir gibi yatırımlarını tamamlayan ve büyüme sürecine giren Etiler Marmaris, kendi işini kurmak isteyen yatırımcılara franchise veriyor. Şirket 2019 sonuna kadar 100 şubeye ulaşmayı planlıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Türkiye’de büfecilik sektörünün kurumsal bir kimlik kazanmasına katkı sağlayan markalardan biri olan Etiler Marmaris, franchising ile büyümeyi hedefliyor.
Express, Büfe ve Concept olmak üzere üç farklı işletme seçeneği sunan Etiler Marmaris, lokasyon seçiminin doğruluğundan başlayarak mimari tasarım, menü oluşumu, eğitimler, personel seçimine kadar tüm sürece dahil oluyor ve şubeyi franchise alan kişiye eksiksiz teslim ediyor. Teslim sonrasında da düzenli olarak şubeyi ve işletmeciliğini denetleyen Etiler Marmaris tedarik de sağlıyor.
1960’lı yıllardan bu yana faaliyette olan Etiler Marmaris’in Türkiye’nin 15 ilinde 48 şubesi ve yurtdışında üç master franchise’ı bulunuyor. Şube sayısını 2019 yılının sonuna kadar 100’e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Etiler Marmaris Genel Koordinatörü Bahar Taygur, kurumsallaşma çalışmaları ve altyapı yatırımlarına 2015 yılında hız verdiklerini anlatıyor.
ÜÇ FARKLI KONSEPT
Express modeli, 30-70 m2 arası alana sahip, küçük, hızlı sirkülasyonu olan, sıcak satış noktaları olarak adlandırılıyor. Bu model için franchise giriş bedeli 40 bin TL + KDV. Büfe konsepti ise 70-120 m2 arası alana sahip, ortalama mimari kurulum süresi altı hafta olan bir iş modeli.
Bu konsept için belirlenen franchise giriş bedeli 70 bin TL + KDV. Concept ise 120 m2 ve üzeri alana sahip, uzun oturumlu, klasik Etiler Marmaris tatları haricinde bistro menü seçenekli, lüks cafe konsepti olarak tanımlanıyor. Concept için 100 bin TL + KDV franchise giriş bedeli alınıyor.
Bahar Taygur, Etiler Marmaris şubelerinin açılması için gerekli olan toplam yatırım bedelinin şubenin çeşidine, metrekaresine, mimari tasarımına, kullanılan malzemeye ve lokasyon seçimine göre farklılıklar gösterdiğini belirtiyor. Etiler Marmaris’te royalty bedeli olarak Yüzde 3 ciro primi + yüzde 2 reklam payı alınıyor.
Taygur, “Etiler Marmaris, ‘Yengen’, ‘Leyla’, ‘Mecnun’ gibi ürünlerinin lisansını almış durumda. Islak hamburgeri ile tanınan Etiler Marmaris şubelerinde işletme tipine göre burgerden salataya, meyve kokteylinden çaya farklı yiyecek ve içecekler bulunuyor. Etiler Marmaris şubelerinin kâr marjı lokasyon, işletme sahibinin özellikleri, aynı yerde bulunma süresi gibi faktörlere bağlı olarak yüzde 20-35 arasında değişiyor” diyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Türkiye geneline franchise veriliyor.
İlk sermaye: Expres 40 bin TL + KDV, Büfe 70 bin TL + KDV, Concept ise 100 bin TL + KDV.
Ciro hedefi: Lokasyona göre değişiklik gösteriyor.
Kâr marjı: Yüzde 20-35 arasında.
Bayilerde aranan özellikler: İşin gerektirdiği fiziksel koşullara sahip, sağlam bir mali yapısı olan ve yeniliklere açık girişimciler tercih ediliyor.
Başvuru için: www.etilermarmaris.com.tr
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